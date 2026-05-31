El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras una semana de búsqueda, sumó en las últimas horas dos episodios que profundizaron el impacto emocional que atraviesa la familia y mantienen la atención puesta sobre la investigación judicial.
Caso Agostina Vega: intentó suicidarse el único detenido por el crimen
Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de la adolescente, intentó suicidarse en la cárcel de Bouwer. En medio del dolor familiar, los abuelos de la joven revelaron que la madre fue sedada luego de recibir la confirmación de la muerte de su hija.
Por un lado, trascendió que Claudio Barrelier, de 32 años y único detenido en la causa, intentó quitarse la vida mientras permanece alojado en la cárcel de Bouwer. Por otro, los familiares de la víctima confirmaron que la madre de la adolescente debió ser sedada luego de ser informada oficialmente sobre la muerte de su hija.
Según fuentes vinculadas a la investigación citadas por medios cordobeses, Barrelier protagonizó un intento de suicidio dentro del establecimiento penitenciario donde permanece detenido como principal sospechoso del crimen.
Tras el episodio, las autoridades penitenciarias dispusieron medidas de control especiales y el acusado quedó bajo seguimiento médico. De acuerdo con la información difundida, actualmente permanece sedado para evitar una nueva situación similar.
"Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas", expresó Miguel, abuelo de la adolescente, en declaraciones a la prensa.
El difícil momento de la madre
Mientras la investigación avanza bajo secreto de sumario, otro de los momentos más dolorosos se vivió cuando la familia debió comunicarle a Melisa Heredia, madre de Agostina, que el cuerpo encontrado en un descampado correspondía a su hija.
La mujer se encontraba internada desde antes del hallazgo debido a un delicado cuadro de salud derivado de los días de angustia por la desaparición de la adolescente.
Según relataron sus padres, llevaba varios días prácticamente sin ingerir alimentos ni líquidos, situación que derivó en una fuerte deshidratación y complicaciones renales que requirieron asistencia médica.
"Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir", relató Elizabeth, abuela de Agostina, al salir del sanatorio donde permanece internada la mujer.
Miguel también confirmó que la familia decidió informarle la situación apenas tuvieron la certeza de la identidad del cuerpo encontrado, pese al complejo estado emocional y físico que atravesaba.
Una investigación que sigue abierta
La causa continúa bajo reserva judicial mientras los investigadores intentan reconstruir los movimientos de Barrelier y determinar con precisión qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de la adolescente.
La principal hipótesis apunta a que el acusado habría llevado a la menor hasta su vivienda bajo un engaño. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando al domicilio, aunque no existen imágenes que muestren a Agostina abandonando el lugar.
Además, registros telefónicos y otras evidencias incorporadas al expediente ubicaron al sospechoso en la zona donde posteriormente fue hallado el cuerpo.
Los investigadores también analizan distintas pruebas para establecer si participaron otras personas en el hecho, una posibilidad que la familia de la víctima reclama que no sea descartada.