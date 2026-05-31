Córdoba

Caso Agostina Vega: intentó suicidarse el único detenido por el crimen

Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de la adolescente, intentó suicidarse en la cárcel de Bouwer. En medio del dolor familiar, los abuelos de la joven revelaron que la madre fue sedada luego de recibir la confirmación de la muerte de su hija.