La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa un momento determinante mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias forenses que podrían esclarecer cómo murió la adolescente de 14 años. Los investigadores intentan reconstruir sus últimos movimientos, determinar el móvil del hecho y establecer si hubo más personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier.
Qué se sabe sobre el crimen de Agostina Vega y la hipótesis de más involucrados
La Justicia aguarda pericias forenses y revisa un audio, cámaras y rastros para reconstruir las últimas horas de la adolescente asesinada en Córdoba y definir responsabilidades.
Durante el fin de semana, familiares de la víctima mantuvieron un encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le solicitaron que la causa continúe avanzando hasta identificar a todos los posibles responsables. El pedido coincidió con una de las líneas investigativas que sigue abierta: la eventual participación de otras personas en el crimen.
La autopsia
Uno de los puntos centrales de la investigación será el resultado de los estudios forenses complementarios. Las pericias buscarán determinar la causa exacta de la muerte, el momento aproximado del fallecimiento y otros elementos que podrían resultar decisivos para el avance judicial.
El fiscal Raúl Garzón sostuvo que el deceso habría ocurrido durante la noche en la que Agostina desapareció o en las horas inmediatas posteriores. Sin embargo, especialistas remarcan que la confirmación científica requerirá varios días de análisis.
En paralelo, los peritos continúan examinando rastros hallados en una vivienda de barrio Cofico, lugar al que, según la hipótesis principal de la fiscalía, la adolescente habría ingresado antes de desaparecer. Para los investigadores, en ese inmueble existirían evidencias relevantes para reconstruir lo sucedido.
También continúan los rastrillajes en Ampliación Ferreyra, el sector donde fueron encontrados los restos de la menor. Allí se buscan nuevos elementos que ayuden a completar el recorrido de las últimas horas de la víctima.
El único detenido
Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por homicidio, aunque la acusación podría agravarse en las próximas horas. Fuentes vinculadas al expediente señalan que el fiscal Garzón evaluaría modificar la calificación legal tras el hallazgo de los restos de Agostina.
En ese escenario, el acusado podría enfrentar una imputación por femicidio, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.
Mientras tanto, desde el entorno judicial continúan reuniendo pruebas para consolidar la acusación y definir el alcance de las responsabilidades penales dentro de la causa.
Posibles cómplices
Aunque Barrelier es hasta el momento el único detenido, la posibilidad de que existan más implicados comenzó a tomar fuerza en los últimos días.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró tras reunirse con la familia que el fiscal no descarta nuevas responsabilidades en el expediente. En la misma línea se expresó Gabriel Vega, padre de Agostina, quien sostuvo públicamente que cree que el acusado no actuó solo.
Durante la reunión con el gobernador, los abuelos de la adolescente insistieron en que la investigación debe llegar “hasta la última persona” que haya tenido algún grado de participación en el hecho.
Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, indicó que el Gobierno provincial se comprometió a seguir aportando recursos técnicos y humanos para profundizar la pesquisa y avanzar sobre eventuales nuevos responsables.
Las pruebas bajo análisis
Entre los elementos que concentran la atención de los investigadores aparece un Ford Ka negro relacionado con el entorno de Barrelier. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir movimientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos.
Además, la fiscalía analiza un audio enviado por Agostina a un grupo de amigas antes de desaparecer. En el mensaje, la adolescente contaba que iba a reunirse con el novio de su madre para buscar una supuesta sorpresa.
Mientras avanzan las pericias, los investigadores intentan responder los principales interrogantes del caso: cómo murió Agostina, qué ocurrió en las horas previas a su desaparición, cuál fue el motivo del crimen y si hubo otras personas involucradas además del único acusado.