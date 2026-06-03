Mientras avanza la investigación judicial por el crimen de Agostina Vega, caso que conmociona a la ciudad y que tiene a un hombre imputado bajo la figura de femicidio, el Instituto Atlético Central Córdoba resolvió expulsar de manera definitiva de sus registros sociales al acusado.
Instituto expulsó al socio Claudio Barrelier; principal acusado por el femicidio de Agostina Vega
A través de un comunicado oficial, Instituto Atlético Central Córdoba informó que el imputado por femicidio ya no integra sus registros societarios. La medida fue adoptada tras la intervención de los órganos disciplinarios previstos en el estatuto institucional.
La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva de la entidad deportiva mediante un extenso pronunciamiento institucional en el que se explican los fundamentos de la medida y se fija posición frente a uno de los hechos de violencia de género más impactantes de los últimos tiempos.
Tribunal de Convivencia
Según informó el club, una vez que tomaron estado público las actuaciones judiciales y la situación procesal del imputado, los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Convivencia de la institución, organismo encargado de intervenir en cuestiones disciplinarias vinculadas a la conducta de los asociados.
Tras analizar la documentación reunida y las circunstancias conocidas hasta el momento, dicho órgano resolvió la expulsión del hombre involucrado de los padrones sociales de la entidad.
Desde la institución aclararon que la medida se circunscribe exclusivamente al ámbito interno del club y que resulta independiente de la responsabilidad penal que eventualmente determinen los tribunales intervinientes en la causa.
En el comunicado se sostiene que la decisión encuentra sustento en "la extrema gravedad de los hechos investigados", en el avance del proceso judicial, en los antecedentes que han trascendido públicamente y en el profundo impacto social e institucional provocado por el caso.
Asimismo, las autoridades consideraron que la situación resulta incompatible con los principios y valores que forman parte del Estatuto Social y de las normas de convivencia que rigen la vida institucional del club.
Defensa de los derechos humanos
El documento también dedica un apartado a reafirmar el compromiso de la entidad con la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la dignidad de las personas y la construcción de espacios libres de violencia y discriminación. En ese sentido, se recordó la vigencia del Protocolo contra la Violencia de Género que integra el marco normativo interno de la institución.
En otro tramo del mensaje, la Comisión Directiva expresó su solidaridad con la familia, amistades y allegados de Agostina Vega, a quienes manifestó acompañamiento y respeto frente al dolor generado por el crimen.
Al mismo tiempo, el club se puso a disposición de las autoridades judiciales para colaborar en todo aquello que resulte necesario dentro del desarrollo de la investigación.
La institución también realizó una aclaración específica respecto de la situación del imputado, señalando que Claudio Gabriel Barrelier no desempeñó funciones institucionales, deportivas ni representativas dentro de la entidad, más allá de su condición de socio.
Finalmente, Instituto Atlético Central Córdoba ratificó su rechazo a toda forma de violencia y renovó su compromiso con la promoción de valores vinculados al respeto, la igualdad y la convivencia democrática, destacando que el deporte y la vida asociativa deben constituirse en herramientas para la construcción de una sociedad libre de violencias.
La resolución adoptada por el club constituye una de las primeras consecuencias institucionales derivadas del caso, mientras la investigación penal continúa su curso bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes en torno al femicidio de Agostina Vega.