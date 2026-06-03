Córdoba

Instituto expulsó al socio Claudio Barrelier; principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

A través de un comunicado oficial, Instituto Atlético Central Córdoba informó que el imputado por femicidio ya no integra sus registros societarios. La medida fue adoptada tras la intervención de los órganos disciplinarios previstos en el estatuto institucional.