Momentos de sorpresa y preocupación se vivieron en el Túnel Subfluvial cuando un camión circuló por el interior del enlace rozando el techo de la estructura. El episodio fue captado por un automovilista que transitaba detrás del vehículo rumbo a la ciudad de Santa Fe.
Susto en el Túnel Subfluvial: un camión excedido en altura circuló rozando el techo
El vehículo de gran porte que aparentemente superaba la altura permitida protagonizó una impactante escena. Mientras avanzaba por el interior del viaducto, la parte superior del vehículo rozó el techo y generó una serie de chispazos que quedaron registrados en video.
Las imágenes muestran cómo la parte superior de la carrocería entra en contacto con el techo del túnel y produce una lluvia de chispas a medida que avanza. La escena compartida en redes por la usuaria @daygarnier, rápidamente llamó la atención por el riesgo que podría haber representado para la circulación.
@daygarnier
Un día normal cruzando el túnel subfluvial. 01/6/26♬ sonido original - Day Garnier
El hecho generó interrogantes debido a los estrictos controles que existen para el ingreso de vehículos pesados. En el Túnel Subfluvial, la altura máxima permitida es de 4,20 metros, mientras que la altura interior del viaducto alcanza los 4,27 metros.
Por razones que aún no fueron aclaradas, el camión logró ingresar y recorrer parte del trayecto pese a que su estructura aparentemente excedía los límites establecidos. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó numerosas reacciones entre los usuarios.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre eventuales sanciones para el transportista. Sin embargo, las impactantes imágenes volvieron a poner el foco en los controles de seguridad de uno de los pasos más importantes que conectan las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.