Peligrosa maniobra

Susto en el Túnel Subfluvial: un camión excedido en altura circuló rozando el techo

El vehículo de gran porte que aparentemente superaba la altura permitida protagonizó una impactante escena. Mientras avanzaba por el interior del viaducto, la parte superior del vehículo rozó el techo y generó una serie de chispazos que quedaron registrados en video.