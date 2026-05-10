A mediados de 2025, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe completó la instalación de cuatro pórticos en puntos claves de la ciudad en una plan de modernización e incorporación de tecnología para mejorar la seguridad, según explicaron funcionarios en aquel entonces.
Seguridad y tránsito: qué información recolectó el Anillo Digital de la ciudad de Santa Fe
Cuatro pórticos instalados en lugares claves recogen a diario datos vinculados al tráfico capitalino. Al mismo tiempo, se utiliza a requerimiento de la Justicia en investigaciones en curso. Los planes a futuro.
Se ubicaron cámaras con tecnología “LPR” (de lectura automática de patentes) en la Ruta Nacional 168, a la altura de Ciudad Universitaria; en el ingreso por Autopista Santa Fe - Rosario; la Costanera; y en Blas Parera y Monseñor Rodríguez, en el extremo norte de la capital provincial.
Esos dispositivos están conectados al nuevo centro de monitoreo en Barranquitas, que también integrará datos del 911 y fuerzas de seguridad provinciales. Además, permiten recabar datos vinculados a flujos de tránsito. Este novedoso sistema, implementado en ciudades como Buenos Aires, Mendoza y Rosario, cumple un año de funcionamiento y El Litoral accedió a datos vinculados a esta plataforma.
Comportamiento vehicular
En diálogo con El Litoral, Raúl Hurani (subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito) y Claudio Zapata (subsecretario de Seguridad Ciudadana) brindaron un amplio panorama sobre cómo operó el anillo digital en su primer año.
En lo referido al tránsito, el funcionario explicó que a lo largo del día se pueden destacar tres curvas que ejemplifican el comportamiento del tráfico en el Gran Santa Fe.
“De lunes a viernes el pico está marcado a las 7, o sea, toda la gente que está yendo a trabajar o a estudiar, que se concentra sobre todos los accesos”, detalló Hurani.
“En el caso de la RN 168 es el pico más marcado en el horario de ingreso, pero no está tan marcado en el horario de salida, o sea, a las 7 de la mañana la gente por ahí entra a Santa Fe, no tanto sale. Y en el de la autopista pasa lo mismo, la mayoría de la gente ingresa en ese momento”, agregó el funcionario.
Y siguió Hurani: “Después la movilidad baja bastante en el horario que le decimos ‘valle’ de las 10 y se vuelve a incrementar al mediodía, donde algunas personas hacen el retorno. Y acá se invierten”.
—¿Qué ocurre los fines de semana?, consultó El Litoral a Hurani.
— Si uno ve lo que pasa un sábado, hay un pico que es más cercano al mediodía, no tanto a la mañana. No se utiliza tanto a la primera hora de la mañana los sábados y si uno ve lo ve un domingo mucho menos, o sea, como que la ciudad arranca después a partir de las 10 o 11 de la mañana.
Sí se ven los picos del mediodía, un poco más marcada la siesta, sobre todo el domingo y se ve actividad a la tarde y noche, que es cuando la gente empieza a volver de hacer actividades, más relacionadas con la parte recreativa.
—¿Cuál es el pórtico con más actividad vehicular?
— En una primera lectura diría que la RN 168 porque maneja en el orden de los 40.000 vehículos todos los días que entran y salen, es insuperable.
O sea, es el corredor más grande de la ciudad. Ahí tenés la congestión de unas 11.000 que vienen desde el túnel subfluvial y las otras 30.000 que se empiezan a acumular desde la Ruta 1, San Javier, Cayastá, Santa Rosa y demás que vienen a la ciudad, pero además la gente que vive en Rincón, Arroyo Leyes, Colastiné, barrio El pozo y que se van acumulando para pasar por el puente Oroño.
Luego, por orden de importancia está el ingreso por autopista (15 mil vehículos por sentido), y un poco más abajo en términos de mediciones de la muestra viene la Costanera, que tiene una dinámica bastante importante, pero menor en términos de acceso.
Algo más que tráfico
Como se dijo más arriba, el fin del lector de patente fue dotar de un valioso recurso para prevenir delitos y ayudar a mejorar la seguridad. En ese sentido, Zapata explicó que “el procedimiento se inicia mediante la recepción de un oficio judicial”.
Y aseguró: “Del total de pedidos que recibimos, un 60% se lograron procesar con éxito desde el Centro de Monitoreo. Es de gran aporte a la ciudad, por eso desde el municipio participamos con la Unidad Regional 1 en este tema y con el binomio policial y la GSI”.
—¿El anillo digital se articula con otras jurisdicciones?, consultó El Litoral a Zapata.
— Sí. Trabajamos con la provincia de Córdoba y Entre Ríos, que somos los que tenemos el corredor bioceánico y que más conectamos en materia de movilidad, de ingreso y egreso entre provincias. Trabajamos articuladamente, siempre a requerimiento de un oficio judicial.
Cómo sigue
Al final de la charla, los funcionarios adelantaron que existe la posibilidad de sumar al menos dos nuevos pórticos. Uno confirmado, en el acceso a la capital provincial vía Puente Carretero que se encuentra en el marco del plan de obras en ese sector.
Por otra parte, se está evaluando ubicar un dispositivo en la avenida Aristóbulo del Valle en el norte capitalino. “Los lectores de patentes ya lo tenemos así que estamos analizando una estrategia para terminar con una licitación y poder avanzar en ese sentido”, comentó Zapata.
Por su parte, Hurani recordó que este tipo de tecnología requiere tener fibra óptica instalada lo que se traduce en una dificultad más a sortear.
Interconectado
Como se explicó en otros artículos, el Anillo Digital es uno de los elementos con los que cuenta el municipio para la recolección, procesamiento y posterior análisis de información vinculada a tránsito, flujos y horarios. Esta plataforma trabaja interconectada con el nuevo Seom y hará lo propio con los futuros semáforos inteligentes que instalará la Municipalidad.
“Para tener información en tiempo real de primera mano, pero para además poder tomar decisiones en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, la redefinición de programas de tránsito”, afirmó Hurani.
Los mencionados semáforos serán ubicados en todo el corredor de bulevar, desde el Puente Colgante y hasta Av. Freyre, y en cuatro puntos claves de la capital santafesina; a saber: Presidente Perón y calle Iturraspe, avenida Alem y calle Belgrano, avenida Gorriti y Peñaloza, y avenida Aristóbulo del Valle y Galicia.