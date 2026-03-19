A 44 años de Malvinas

Correr con memoria: la maratón que une Santa Fe y Paraná en homenaje a los caídos

A pocos días de una nueva conmemoración del 2 de abril, la región volverá a unirse en una carrera que trasciende lo deportivo. La maratón por Malvinas, que cruzará el Túnel Subfluvial, se consolida como uno de los homenajes más convocantes, con cientos de corredores que cada año llevan en su recorrido la memoria de los caídos y el compromiso de mantener viva la causa.