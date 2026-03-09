Récord y emoción

Candela Cerrone se impuso en los 42K de Malvinas "por los caídos y los veteranos"

La corredora de Pinamar se impuso en la exigente Stanley Marathon con una marca de 3 horas y 15 minutos. Tras cruzar la meta, rindió un emotivo tributo a los soldados caídos en 1982.