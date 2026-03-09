Candela Cerrone se impuso en los 42K de Malvinas "por los caídos y los veteranos"

En una jornada donde el deporte y la memoria se fundieron bajo el frío cielo del Atlántico Sur, la atleta argentina Candela Cerrone alcanzó un triunfo histórico. La corredora, oriunda de la ciudad de Pinamar, se consagró ganadora de la 15ª edición de la Stanley Marathon, la competencia de 42 kilómetros más austral del mundo certificada por la AIMS, realizada este domingo en las Islas Malvinas.
Cerrone completó el exigente trazado en 3 horas, 15 minutos y 30 segundos, imponiéndose en la categoría femenina tras una preparación de más de cuatro meses.
Sin embargo, más allá de la marca técnica, la victoria cobró una dimensión especial por el mensaje que la deportista llevó consigo: "Por los caídos, por los veteranos, por los tenientes, por todos los que estuvieron acá", exclamó conmovida metros antes de cruzar la línea de meta.
La corredora de Pinamar se impuso en la exigente Stanley Marathon.
Una carrera contra el clima y la emoción
La competencia, que se desarrolló coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, presentó condiciones sumamente desafiantes. El terreno irregular de las islas, sumado a las ráfagas de viento y la inestabilidad climática característica de la zona, obligó a los corredores a realizar un esfuerzo físico extra.
"Fue todo muy emotivo y también muy duro", precisó Cerrone tras la premiación. La atleta, que también se desempeña como entrenadora, explicó que participar en suelo malvinense era un objetivo personal profundo: "Vine con el objetivo de dar lo mejor para representar a nuestro país en nuestras islas".
Debido a las normativas locales para los participantes argentinos, la atleta debió competir sin insignias nacionales en su indumentaria, lo que reforzó el carácter simbólico de su dedicatoria al finalizar la prueba.
Una carrera contra el clima y la emoción.
El valor de la preparación
Candela Cerrone no es una improvisada en el mundo del running; cuenta con un historial destacado que incluye haber ganado la Maratón de Mar del Plata en 2022 y participaciones en competencias de trail running de alta complejidad como "El Paso Austral".
Para esta cita en Puerto Argentino, la pinamarense debió adaptar su entrenamiento a las particularidades de un circuito que suele ser entre 15 y 20 minutos más lento que las maratones de calle convencionales debido a la resistencia del viento.
El triunfo de Cerrone se suma a la lista de hitos deportivos que argentinos han logrado en las islas, manteniendo vivo el vínculo a través del atletismo y el respeto por la historia. Tras la victoria, la atleta tiene previsto visitar el Cementerio de Darwin para rendir homenaje a los soldados caídos, cerrando así un viaje que, según sus propias palabras, "trascendió por completo lo deportivo".