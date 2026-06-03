Violento

Amenazó con tirotear la comisaría de Alto Verde y fue detenido

El episodio ocurrió durante la noche del martes cuando un joven ingresó a la dependencia policial, insultó al personal y se retiró advirtiendo que regresaría armado. Tras un operativo de búsqueda, fue localizado en las inmediaciones y aprehendido luego de oponer resistencia.