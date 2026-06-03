Un joven de 27 años fue aprehendido durante la noche del martes en Alto Verde, luego de protagonizar un grave incidente en una dependencia policial, donde habría amenazado al personal de guardia antes de retirarse del lugar advirtiendo que regresaría para efectuar disparos.
Amenazó con tirotear la comisaría de Alto Verde y fue detenido
El episodio ocurrió durante la noche del martes cuando un joven ingresó a la dependencia policial, insultó al personal y se retiró advirtiendo que regresaría armado. Tras un operativo de búsqueda, fue localizado en las inmediaciones y aprehendido luego de oponer resistencia.
El episodio se registró poco después de las 20 en inmediaciones de la Subcomisaría 24. Según consta en las actuaciones policiales, un hombre arribó al lugar a bordo de una motocicleta de baja cilindrada e ingresó a la dependencia en un estado de marcada exaltación.
De acuerdo con el relato de los uniformados presentes, el sujeto comenzó a increpar al personal policial mediante insultos y expresiones agresivas. La situación fue escalando en tensión hasta que el individuo abandonó el edificio, aunque antes lanzó una amenaza que encendió las alarmas entre los efectivos.
Insulto y búsqueda
Siempre según las fuentes consultadas, el hombre manifestó a viva voz que regresaría para "cagarla a tiros", expresión que motivó la inmediata intervención de la Central de Emergencias 911 y la activación de un operativo de búsqueda en la zona.
Móviles del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al lugar y, tras recabar información sobre las características del sospechoso y del vehículo utilizado, iniciaron un patrullaje por las inmediaciones.
La búsqueda no se extendió demasiado. A pocas cuadras del lugar, los efectivos localizaron a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas por el personal policial. Sin embargo, al advertir la presencia de los móviles, el sospechoso intentó evadir el procedimiento.
Captura
Las actuaciones señalan que el joven ingresó rápidamente a una vivienda de calle Amenábar al 1200 con la intención de evitar su identificación. Allí, según el informe oficial, opuso resistencia al accionar policial, obligando a los agentes a desplegar maniobras de reducción para concretar su arresto.
Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.
La causa fue encuadrada provisoriamente bajo las figuras de amenazas calificadas, atentado y resistencia a la autoridad. Pese a la gravedad de las manifestaciones atribuidas al detenido, hasta el momento no se informó el secuestro de arma alguna vinculada al hecho.
Los investigadores procuran ahora establecer las circunstancias que originaron el incidente y determinar si el acusado contaba efectivamente con medios para concretar las amenazas que habría proferido contra el personal policial.