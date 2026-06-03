Santa Fe

Dispararon contra una vivienda mientras una familia estaba en su interior

El ataque ocurrió sobre calle Aguado al 1900. Los balazos impactaron en la puerta de ingreso de la vivienda y no dejaron heridos. La víctima aseguró no tener conflictos personales y sugirió que el hecho podría estar vinculado a terceros que utilizan su domicilio como referencia.