Un nuevo episodio de violencia armada se registró durante la noche del martes en barrio Santa Rosa de Lima, donde una vivienda fue blanco de varios disparos efectuados por autores que, hasta el momento, permanecen sin identificar.
Dispararon contra una vivienda mientras una familia estaba en su interior
El ataque ocurrió sobre calle Aguado al 1900. Los balazos impactaron en la puerta de ingreso de la vivienda y no dejaron heridos. La víctima aseguró no tener conflictos personales y sugirió que el hecho podría estar vinculado a terceros que utilizan su domicilio como referencia.
El hecho ocurrió cerca de las 22.30 en una casa ubicada sobre calle Aguado al 1900. Según consta en las actuaciones policiales, el ataque fue advertido a través de llamados ingresados a la Central de Emergencias 911 que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.
Minutos después arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico, cuyos efectivos entrevistaron al propietario de la finca, un hombre de 41 años.
Tres impactos
De acuerdo con el relato brindado por el hombre, al momento del ataque se encontraba dentro de su vivienda acompañado por integrantes de su familia cuando escuchó varias detonaciones provenientes del exterior. Al salir para verificar lo ocurrido descubrió que la puerta de ingreso había sido alcanzada por proyectiles de arma de fuego.
Los uniformados constataron la presencia de tres impactos sobre la abertura principal del inmueble, aunque afortunadamente ninguno de los disparos provocó personas lesionadas.
Respecto de los posibles motivos del ataque, la víctima manifestó desconocer las razones que pudieron haber originado la agresión y aseguró no mantener conflictos personales con terceros. No obstante, deslizó una hipótesis que ahora forma parte de las líneas investigativas.
Préstamos bajo sospecha
Según explicó, una cuñada suele gestionar préstamos económicos utilizando como referencia el domicilio donde ocurrió el ataque, circunstancia que podría haber generado algún tipo de error o confusión respecto de los destinatarios de la intimidación.
Mientras los investigadores intentan determinar si esa versión tiene algún sustento, el caso quedó encuadrado provisoriamente bajo la figura de "abuso de arma".
Por disposición de la fiscalía en turno, se hicieron presentes especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), encabezados por el subinspector Owsianki, quienes realizaron las tareas de relevamiento criminalístico, búsqueda de evidencias y documentación fotográfica de la escena.
En paralelo, personal policial mantuvo comunicación con la línea 0800 habilitada para la recepción de información vinculada a hechos delictivos, con el objetivo de reunir datos que permitan identificar a los responsables.
Por estas horas la investigación continúa abierta. Los pesquisas intentan establecer desde dónde partieron los disparos, quiénes fueron sus autores y, principalmente, si la vivienda atacada era efectivamente el objetivo buscado o si el ataque respondió a una equivocación.