Un joven de 23 años (G. O. M.) y una mujer de 21 (M. A. R.) permanecerán tras las rejas luego de que la Justicia de Santa Fe dictara la prisión preventiva en su contra. Ambos están acusados de liderar un "kiosco" de venta de drogas al menudeo en la zona noroeste de la capital provincial, en una investigación que se enmarca dentro del Plan del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Seguirán presos un hombre y una mujer acusados de tener un "búnker" en su casa
Fueron arrestados días atrás con 173 “papelitos” con cocaína y tres armas de fuego de gruesos calibres. Tenían su “kiosco” en la zona noroeste de la capital provincial.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert, tras el pedido del fiscal Arturo Haidar, quien logró desmontar los argumentos de la defensa.
El magistrado consideró que los "riesgos procesales estaban latentes", fundamentando su decisión en la gravedad de los delitos, el contexto de violencia y la alta pena en expectativa que enfrentan los imputados.
El búnker del pasillo
La caída de la pareja se concretó la tarde del sábado 16 de mayo, tras un allanamiento policial en una vivienda ubicada en un pasillo sobre la calle Cafferata al 8.800.
El lugar funcionaba no solo como residencia de los investigados, sino como un punto estratégico de venta de estupefacientes.
Durante el operativo, los uniformados secuestraron un cuantioso botín que complica severamente la situación de los jóvenes:
• Estupefacientes: 173 envoltorios de papel satinado ("papelitos") con cocaína listos para el comercio minorista, además de marihuana fraccionada con el mismo fin.
• Dinero en efectivo: Un total de $619.000 en billetes de baja denominación, presunto resultado de la recaudación por la venta de drogas.
• Tecnología: Diez teléfonos celulares y dos cámaras de vigilancia instaladas en el frente de la casa, orientadas estratégicamente hacia el pasillo para detectar la llegada de la policía o de bandas rivales.
Armas de guerra
Uno de los puntos que más alarmó a los investigadores fue el poder de fuego que manejaba la pareja. Dentro de una mochila, la policía halló un verdadero arsenal cargado y listo para ser utilizado:
• Una pistola calibre .45 (con la numeración limada y 7 cartuchos).
• Una pistola calibre .32 (con 2 cartuchos).
• Un revólver calibre .357 (con 5 cartuchos).
Ninguno de los detenidos contaba con autorización legal ni carnet de legítimo usuario para portar semejante armamento.
La situación judicial
Actualmente, los dos jóvenes están siendo investigados formalmente como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de armas de guerra. Con la prisión preventiva confirmada, esperarán el avance de la causa tras las rejas.