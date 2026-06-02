Abuso sexual infantil

Alegatos finales en el caso del portero acusado de abusar de una alumna en una escuela de Santa Fe

Este lunes concluyó el debate oral por un hecho denunciado en 2024, y presuntamente ocurrido dentro de un establecimiento escolar cuya víctima era una niña de 7 años. Mientras fiscalía y querella solicitaron 15 y 18 años de prisión; la defensa insistió en la absolución. El veredicto se conocerá el miércoles.