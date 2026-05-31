Tribunales de Santa Fe

Entra en su etapa final el juicio al portero de una escuela privada acusado por el presunto abuso de una alumna

Este lunes serán los alegatos finales en el debate oral, que tiene como imputado a un hombre de 30 años. La acusación solicitará una condena de entre 15 y 18 años de prisión. La defensa pedirá que sea absuelto. El caso se originó a partir de una denuncia realizada en 2024 por la familia de una niña de 7 años que asistía a la escuela Macagno.