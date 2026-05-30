La historia de Sebastián Grin comenzó lejos de los tribunales y los expedientes. Reconocido en el ámbito de la traumatología santafesina, el médico asegura que jamás imaginó que una relación sentimental iniciada en 2023 terminaría derivando en un conflicto judicial que, según sostiene, modificó por completo su vida personal y profesional. Hoy se encuentra en Israel realizando una capacitación médica, pero admite que su salida del país no estuvo motivada únicamente por razones académicas.
Un médico santafesino dejó el país tras denunciar hostigamiento y falsas acusaciones
Sebastián Grin habló desde el exterior sobre las causas que marcaron los últimos meses de su vida, cuestionó resoluciones judiciales y pidió revisar cómo se investigan las denuncias que terminan siendo desestimadas.
Durante una entrevista concedida al programa Santa Fe Policiales, que se emite por CyD Litoral y conducen Danilo Chiapello y Verónica Ensinas, Grin reconstruyó los hechos que, según su versión, comenzaron tras la ruptura de una relación de pareja. El profesional aseguró que, luego de varios meses de noviazgo, comenzaron episodios de violencia, amenazas y denuncias cruzadas que terminaron escalando hasta llegar a distintas instancias judiciales.
El médico explicó que conoció a la mujer en un curso de coaching y que la relación avanzó hasta consolidarse como un noviazgo formal. Sin embargo, relató que durante un viaje de capacitación al exterior empezaron los primeros conflictos. Según manifestó, al regresar a la Argentina la situación empeoró y derivó en episodios que motivaron intervenciones policiales, presentaciones judiciales y una larga disputa que todavía continúa abierta.
"Volví a respirar cuando me fui"
Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Grin explicó las razones que lo llevaron a instalarse temporalmente fuera del país. Si bien aclaró que desde hace años acostumbra realizar capacitaciones en el exterior para perfeccionarse profesionalmente, reconoció que esta vez existió un motivo adicional: la sensación permanente de inseguridad y desgaste emocional que le provocaba el conflicto judicial.
"Volví a respirar cuando me fui", afirmó. Según explicó, durante los últimos meses vivió con temor permanente a nuevas denuncias y a que se repitieran situaciones que ya había atravesado anteriormente. Incluso recordó que llegó a permanecer detenido durante varios días en el marco de una causa que posteriormente no prosperó y que, según sostiene, carecía de fundamentos.
Grin aseguró que el impacto psicológico de la situación fue profundo. Relató que durante mucho tiempo evitó hablar públicamente del tema, incluso con familiares y amigos cercanos. También reconoció que subestimó algunas situaciones que hoy considera señales de alerta y sostuvo que pedir ayuda antes podría haber evitado parte del sufrimiento que atravesó durante los últimos meses.
Cuestionamientos al sistema judicial
Más allá del conflicto personal, el profesional apuntó buena parte de sus críticas al funcionamiento de la Justicia. Durante la entrevista mencionó a fiscales y jueces que participaron en distintas etapas del expediente y cuestionó decisiones procesales que, a su entender, contribuyeron a prolongar el conflicto. Aseguró que existieron denuncias que terminaron archivadas o desestimadas, pero que igualmente generaron consecuencias irreversibles en su vida cotidiana.
Según manifestó, algunas acusaciones fueron rechazadas por falta de pruebas, mientras que otras nunca lograron avanzar judicialmente. Sin embargo, considera que el daño personal, laboral y social ya estaba consumado cuando esas resoluciones llegaron. En ese sentido, reclamó una revisión de los mecanismos de investigación y pidió que se analicen con mayor profundidad los casos que involucran denuncias falsas.
También expresó su respaldo a iniciativas legislativas que buscan endurecer las sanciones para quienes formulen acusaciones falsas. Según afirmó, la discusión no debe interpretarse como una desprotección hacia las víctimas reales, sino como una herramienta para fortalecer la credibilidad de quienes efectivamente atraviesan situaciones de violencia y necesitan respuestas rápidas de la Justicia.
Denuncias recientes y una causa que sigue abierta
Aunque actualmente reside fuera de Argentina, Grin sostuvo que el conflicto no terminó. Durante la entrevista afirmó que en las últimas semanas integrantes de su familia habrían recibido mensajes intimidatorios y amenazas. Según indicó, esos episodios fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y forman parte de nuevas presentaciones judiciales impulsadas por su entorno más cercano.
El médico aseguró que las situaciones ya no lo afectan únicamente a él, sino también a sus padres y a otras personas vinculadas a su círculo íntimo. Por ese motivo, reclamó que se adopten medidas que permitan poner fin a un conflicto que, según sus palabras, lleva más de un año y medio generando consecuencias emocionales y familiares.
Mientras tanto, continúa desarrollando su capacitación profesional en Israel y mantiene la expectativa de regresar al país cuando las condiciones le permitan hacerlo con tranquilidad. "Lo único que quiero es que todo esto se resuelva y poder vivir en paz", concluyó durante la entrevista concedida a Santa Fe Policiales.