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Qué dice la Ley Lucio a la cual la provincia de Santa Fe se adhirió

La Cámara de Diputados santafesina lo estableció el pasado jueves para prevenir violencias contra niños y adolescentes.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
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La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe adhirió en los últimos días a la llamada Ley Lucio, sancionada en abril de 2023 por el Congreso de la Nación.

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Se trata de la Ley Nacional N.º 27.709 que crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establece instancias obligatorias de formación.

En agosto de 2023, el Concejo de la ciudad de Santa Fe se había adherido a la ley inspirada en la trágica muerte de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa.

Qué dice la Ley

La Ley Lucio (N° 27.709) busca prevenir la violencia y detectar tempranamente el maltrato infantil. Establece la capacitación continua y obligatoria para agentes del Estado en los tres poderes, campañas de concientización y la línea de atención telefónica 102.

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La misma cuenta con ciertos pilares principales. La capacitación estatal obligatoria será dirigida a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El objetivo es dotarlos de herramientas para detectar indicios de abuso, descuido o violencia que no son evidentes a primera vista.

Se mantiene la reserva de identidad de las personas que denuncian situaciones de vulneración contra menores.

Legislatura - Febrero 2026 - Fernando NicolaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

Además, se suman campañas de concientización en las que el Estado impulsa campañas masivas semestrales para promover los derechos de las infancias y educar a la población sobre cómo prevenir y denunciar el maltrato.

Se establece la Línea 102 a nivel telefónico, la cual es gratuita para brindar atención, contención y recibir denuncias de manera confidencial.

El caso de Lucio

Lucio murió el 26 de noviembre como consecuencia de una golpiza de la que fue víctima dentro de la vivienda en la que residía junto a su madre de 24 años y su pareja, de 27. Ambas quedaron detenidas inmediatamente tras el hecho.

El crimen de Lucio Dupuy conmovió a la sociedad argentina. Su madre (derecha) y la pareja de ella, fueron condenadas a prisión perpetua por el asesinato del niño.El crimen de Lucio Dupuy conmovió a la sociedad argentina. Su madre (derecha) y la pareja de ella, fueron condenadas a prisión perpetua por el asesinato del niño.

Tras su muerte se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa.

No obstante, no había denuncias de ningún profesional sobre los golpes que presentaba, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Este último motivo fue uno de los principales argumentos por los que se impulsó la Ley Lucio, para que los profesionales de la salud, docentes y funcionarios, puedan advertir y detectar situaciones de violencia intrafamiliar.

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