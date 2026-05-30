Semanas después de que se confirmara la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardín, la esposa del actor compartió un mensaje en redes que llamó la atención y fue interpretado como una señal de apoyo en medio del proceso judicial.
El sugestivo mensaje de la esposa de Juan Darthés tras la condena al actor
María Leone compartió una frase en portugués en sus estados de WhatsApp semanas después de que la Justicia brasileña ratificara la pena de seis años de prisión por abuso sexual.
La publicación apareció luego de que la Justicia brasileña ratificara la pena contra el actor, quien continuará bajo un régimen semiabierto.
El mensaje
María Leone, esposa de Juan Darthés desde hace más de 30 años, publicó una frase en portugués a través de sus estados de WhatsApp que rápidamente generó repercusión.
“Nunca subestime a rapidez com que Deus pode dar uma reviravolta na sua situação”, escribió la mujer. Traducido al español, el mensaje significa: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede dar un vuelco en tu situación”.
La frase fue interpretada como un mensaje de esperanza o respaldo hacia el actor luego de la confirmación de la condena.
Quién es María Leone
Leone y Darthés llevan más de tres décadas de matrimonio y tienen dos hijos, Gianfranco y Tomás.
Además de ser la pareja del actor, María Leone es abogada de profesión y mantuvo un perfil muy bajo durante el conflicto judicial que enfrentó a Darthés con Thelma Fardín.
Hasta ahora, evitó realizar declaraciones públicas sobre el caso y se mantuvo alejada de los medios de comunicación.
La situación judicial de Darthés
La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardín. El fallo determinó que los hechos denunciados fueron probados y descartó volver a discutirlos en esta instancia.
El actor cumplirá la pena bajo un régimen semiabierto, una modalidad que le permitirá salir durante el día, aunque deberá pasar las noches en prisión.