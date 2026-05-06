La actriz Thelma Fardin celebró la ratificación de la condena contra Juan Darthés por parte de la justicia brasileña. El fallo confirma la pena de seis años de prisión en el marco de la causa por abuso sexual ocurrido en 2009, cuando ambos integraban la gira de la tira juvenil Patito Feo en Nicaragua.
Thelma Fardin celebró la condena a Juan Darthés con un emotivo mensaje
La justicia brasileña ratifica la condena de seis años de prisión a Darthés por abuso sexual, un caso que se remonta a 2009 durante una gira en Nicaragua.
La resolución judicial en Brasil estableció que los hechos denunciados quedaron probados y que no corresponde reabrir la discusión en esta instancia. De esta manera, el actor continuará cumpliendo la pena bajo un régimen semiabierto, lo que implica que deberá permanecer en prisión durante la noche y podrá salir durante el día.
La decisión representa un paso clave en una causa que se extendió durante años y atravesó distintas instancias judiciales en varios países.
Mensaje cargado de emoción
Tras conocerse el fallo, Fardin compartió un video en sus redes sociales donde expresó su emoción por el desenlace. El material, que reúne miles de interacciones, muestra distintos momentos del proceso que atravesó durante ocho años.
“Nosotras ganamos muchas veces en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil. En este juicio que fue eterno, que duró ocho años. Estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer”, expresó.
Agradecimientos
En el mismo mensaje, la actriz hizo hincapié en el apoyo recibido a lo largo del proceso. “Le mando mensajes a toda esa gente porque lo que necesito hacer es agradecerles. Porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos”, sostuvo.
Además, agregó: “Desde lo más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”.
En su publicación también destacó a quienes la acompañaron en lo personal y emocional: “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”.
Un proceso que marcó un precedente
Fardin remarcó el impacto colectivo de la causa y el vínculo con quienes siguieron su historia. “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les planta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”, expresó.
Finalmente, dedicó palabras a su entorno más cercano: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”.
La confirmación de la condena cierra un capítulo judicial significativo y vuelve a poner en agenda el debate sobre la violencia de género y el acceso a la justicia.