El hallazgo sin vida de un hombre en una propiedad de la ciudad de Santo Tomé motivó este lunes una intervención conjunta de efectivos policiales, personal médico y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), en un procedimiento que por el momento se encuentra orientado a determinar la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte.
Hallaron muerto a un hombre dentro de una vivienda en Santo Tomé
El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en la zona de Córdoba y Maletti. El propietario del inmueble alertó a las autoridades al advertir que uno de sus inquilinos no presentaba signos vitales. La Fiscalía ordenó la intervención de la PDI para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del fallecimiento.
El episodio se conoció durante la mañana, alrededor de las 8.30, cuando operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron un aviso solicitando asistencia médica en una finca ubicada en inmediaciones de las calles Córdoba y Maletti, jurisdicción de la Subcomisaría 9ª.
Al arribar al lugar, los uniformados fueron recibidos por un hombre de 74 años, propietario del inmueble, quien manifestó que uno de sus inquilinos aparentemente había fallecido en una de las dependencias de la propiedad.
Según surge de las actuaciones iniciales, el hombre dijo desconocer datos filiatorios precisos de la persona hallada sin vida, circunstancia que complejizó las primeras diligencias realizadas en el lugar.
Preservación de la escena
Ante la situación, los efectivos dieron inmediata intervención al Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades policiales se comunicaron con el sistema de coordinación judicial, desde donde se dispuso la intervención de personal especializado para llevar adelante las tareas periciales correspondientes.
La causa quedó bajo la órbita del fiscal en turno, doctor Estanislao Giavedoni, quien ordenó la preservación de la escena y la presencia de especialistas de la Policía de Investigaciones.
Minutos antes de las 11 de la mañana arribó al lugar una comisión de la PDI . Los peritos comenzaron entonces las tareas de relevamiento criminalístico destinadas a documentar la escena y reunir elementos que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.
Sin datos ni documentos
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que una de las principales dificultades iniciales radicaba en la falta de documentación o datos que permitieran identificar fehacientemente al hombre fallecido.
Por tal motivo, además de las pericias de rigor, se iniciaron gestiones orientadas a reconstruir su identidad y conocer antecedentes sobre su permanencia en el inmueble donde residía.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial respecto de lesiones visibles, signos de violencia o posibles causas de muerte, por lo que la investigación permanece abierta en todas sus líneas.
En ese contexto, el trabajo de los peritos y las posteriores medidas judiciales serán determinantes para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y si el deceso obedeció a causas naturales o a otro tipo de circunstancia que requiera profundizar la pesquisa.
Por ahora, la identidad del fallecido continúa siendo una incógnita, mientras los investigadores avanzan en las actuaciones destinadas a esclarecer el caso.