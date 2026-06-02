Se investiga

Hallaron muerto a un hombre dentro de una vivienda en Santo Tomé

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en la zona de Córdoba y Maletti. El propietario del inmueble alertó a las autoridades al advertir que uno de sus inquilinos no presentaba signos vitales. La Fiscalía ordenó la intervención de la PDI para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del fallecimiento.