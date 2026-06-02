Una camioneta que había sido denunciada como robada fue recuperada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un procedimiento realizado en una zona rural de Cululú. El vehículo era buscado en el marco de una causa por "Robo de Vehículo" que tramita bajo la órbita de la fiscal Florencia Saravia.
Recuperan camioneta robada tras un operativo en zona rural en Cululú
El vehículo había sido sustraído días atrás y fue localizado por la PDI durante un operativo de vigilancia en una zona rural. El conductor intentó huir al advertir la presencia policial, abandonó la camioneta y logró perderse entre la vegetación aprovechando la oscuridad.
La intervención estuvo a cargo de agentes de la División Automotores, quienes venían desarrollando distintas tareas investigativas para establecer el posible destino del rodado sustraído.
Vehículo oculto en un campo
Las averiguaciones permitieron reunir indicios que señalaban que una camioneta Jeep blanca, coincidente con la denunciada, podría encontrarse oculta en un sector de campos ubicado en jurisdicción de la mencionada localidad del departamento Las Colonias.
Con esos elementos, los investigadores montaron un operativo de vigilancia discreta en la zona. Fue entonces cuando detectaron la circulación de un vehículo sobre uno de los caminos rurales.
Según trascendió, al advertir la presencia policial, el conductor aceleró bruscamente la marcha en un aparente intento de escapar. En ese contexto, los efectivos observaron que el sospechoso exhibía un arma de fuego mientras intentaba abandonar el lugar.
La maniobra, sin embargo, se vio frustrada por un retén policial dispuesto estratégicamente en el sector. Acorralado por el operativo, el hombre abandonó la camioneta y continuó la fuga a pie.
Persecución y fuga
La persecución se extendió por una zona de campos y vegetación abundante, aunque las dificultades del terreno y la escasa visibilidad provocada por la oscuridad favorecieron la huida del individuo, cuya identidad permanece desconocida.
Tras asegurar el perímetro, los investigadores realizaron las actuaciones de rigor y constataron que se trataba efectivamente del vehículo denunciado como sustraído el pasado 23 de mayo.
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación se llevaron adelante las pericias criminalísticas correspondientes, tras lo cual se concretó el secuestro formal y recupero de la camioneta.
La investigación continúa abierta y ahora los esfuerzos están orientados a identificar y localizar al hombre que escapó durante el procedimiento, además de determinar si actuó solo o como parte de una organización dedicada al robo y ocultamiento de vehículos.