Intervención de la PDI

Recuperan camioneta robada tras un operativo en zona rural en Cululú

El vehículo había sido sustraído días atrás y fue localizado por la PDI durante un operativo de vigilancia en una zona rural. El conductor intentó huir al advertir la presencia policial, abandonó la camioneta y logró perderse entre la vegetación aprovechando la oscuridad.