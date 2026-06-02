El juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona continuará este martes con una audiencia que podría aportar nuevos elementos para reconstruir los hechos ocurridos durante las semanas previas al fallecimiento del exfutbolista.
Declara un médico que consideró inapropiada la actitud de Luque con Maradona
Rodolfo Benvenutti expondrá ante el tribunal sobre la cirugía de noviembre de 2020 y los procedimientos adoptados durante aquella internación y el alta posterior.
Luego de la declaración de la psiquiatra Agustina Cosachov, el Tribunal escuchará a tres testigos considerados relevantes para analizar tanto la externación posterior a la cirugía por el hematoma subdural como la organización de la internación domiciliaria que se dispuso en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre.
Entre los convocados se encuentran el cirujano Rodolfo Benvenutti y los empleados de Swiss Medical Germán Dornelli y Enrique Esteban Barrio.
Foco en Luque
Uno de los testimonios más esperados es el de Benvenutti, quien participó de la supervisión de la intervención quirúrgica realizada a Maradona el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos.
El médico había realizado declaraciones durante la etapa de investigación en las que cuestionó la actuación del neurocirujano Leopoldo Luque. Según relató, al llegar a la clínica observó una actitud que le llamó la atención.
De acuerdo con su testimonio, vio a Luque junto a Maradona en una situación que consideró poco profesional. Además, sostuvo que tanto él como Víctor Stinfale entendían que el neurocirujano no debía encabezar la operación.
Benvenutti afirmó que existía un fuerte vínculo emocional entre Luque y el exfutbolista, una situación que, a su criterio, podía afectar la objetividad profesional requerida para una intervención de esa magnitud.
Cuestionamientos sobre la cirugía
Durante la investigación también señaló que intentó convencer a Maradona para que aceptara una tomografía de control, estudio al que inicialmente se resistía.
Asimismo, expresó que consideraba más conveniente que la operación estuviera a cargo de un especialista con experiencia habitual en cirugías cerebrales, debido a la relevancia del caso y a la complejidad médica que representaba la situación del paciente.
Sus declaraciones forman parte de los elementos que buscan esclarecer las decisiones adoptadas por el equipo médico antes y después de la intervención.
Qué aportarán testimonios
La jornada también contará con los testimonios de Germán Dornelli y Enrique Esteban Barrio, ambos vinculados al área administrativa de Swiss Medical.
Los dos empleados participaron en la coordinación de prestaciones domiciliarias para afiliados y aparecen mencionados en correos electrónicos relacionados con la organización del servicio destinado a Maradona.
Según explicó Dornelli durante la etapa de instrucción, su función estaba centrada en cuestiones administrativas y logísticas. El área médica determinaba las necesidades de cada paciente y posteriormente su sector se encargaba de gestionar las autorizaciones correspondientes.
La reconstrucción de la atención domiciliaria
La declaración de ambos testigos podría resultar importante para determinar qué servicios fueron solicitados para la atención del exfutbolista, cuáles recibieron autorización y cómo se implementó el esquema de cuidados en la vivienda donde permaneció tras recibir el alta médica.
También se espera que aporten información sobre los mecanismos de coordinación entre la prepaga, los profesionales de la salud y las empresas encargadas de brindar asistencia domiciliaria.
La reconstrucción de ese proceso constituye uno de los ejes centrales del debate judicial, que busca establecer las responsabilidades en torno a la atención médica recibida por Maradona antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.