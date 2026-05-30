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Por una cautelar

Causa Maradona: el abogado de una de las acusadas cruzó a Fernando Burlando

Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Madrid, cuestionó al representante legal de Dalma y Gianinna al asegurar que busca “censurarlo” tras presentar una medida cautelar en su contra.

La tensión entre las partes creció tras los dichos sobre un testigo clave del juicio.La tensión entre las partes creció tras los dichos sobre un testigo clave del juicio.
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El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Madrid en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, volvió a cruzar públicamente a Fernando Burlando luego de que el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona impulsara una medida cautelar en su contra.

El conflicto se produjo en medio de la preparación del juicio por jurados populares que afrontará Madrid, una de las acusadas en el expediente.

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El origen del conflicto

La tensión entre ambos abogados se profundizó después de que, el 18 de abril, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro rechazara un planteo presentado contra la jueza María Coelho, tras una recusación impulsada por Baqué.

Ese retraso en el inicio del juicio generó malestar en Burlando y en el equipo de abogados que representa a las hijas de Maradona.

Gianinna Maradona, daughter of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, speaks with her lawyer Fernando Burlando inside a court, as a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon is set to start, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleBurlando pidió limitar las declaraciones públicas del abogado de una de las acusadas.

En ese contexto, el pasado 7 de mayo, Burlando presentó una medida cautelar contra Baqué y luego amplió los fundamentos de ese pedido.

Declaraciones que desataron la polémica

La presentación judicial se basó en una entrevista radial brindada por Baqué, en la que cuestionó el accionar de uno de los fiscales al afirmar que “hizo un poco de teatro” y sostuvo que un abogado había faltado el respeto durante el proceso.

También apuntó contra el médico Mario Schitter, veedor de la autopsia de Maradona, al señalar que habría modificado su testimonio durante un cuarto intermedio. Incluso, aseguró que el profesional debía ser investigado por presunto falso testimonio.

Lawyer Rodolfo Baque speaks to the press outside the San Isidro court during the continuation of the trial of late Argentine soccer legend Diego Maradona's death, as the Argentine court is expected to rule over an investigation on Judge Julieta Makintach participating for allegedly taking part in a secretly filmed documentary of the trial, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 27, 2025. REUTERS/Francisco LoureiroEl defensor de Dahiana Madrid rechazó la medida cautelar impulsada por Burlando.

A partir de esas declaraciones, Burlando consideró que el defensor de Madrid incurrió en un posible amedrentamiento público hacia un testigo clave de la causa.

Según el escrito presentado, la exposición mediática de esos dichos podría afectar “la libertad y espontaneidad” con la que Schitter debería declarar en el juicio.

El pedido de Burlando ante la Justicia

Junto al abogado Fabián Améndola, Burlando solicitó la intervención inmediata de los jueces para evitar que este tipo de conductas continúen.

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Además, pidió que Baqué sea intimado formalmente y que se abstenga de realizar declaraciones públicas que puedan descalificar, presionar o interferir sobre testigos convocados o por convocarse en el juicio, especialmente en referencia a Schitter.

El abogado también reclamó que el defensor de Dahiana Madrid evite pronunciarse públicamente sobre el posible resultado del juicio por jurados.

La respuesta de Baqué

Lejos de mostrarse preocupado por la medida, Baqué aseguró estar tranquilo y sostuvo que Burlando “no quiere debatir”.

Además, afirmó que el abogado busca “censurarlo” y reiteró sus cuestionamientos sobre el avance de la causa. “Lo único que le pido es que logre la condena de los que mataron a Maradona. Le agradecería muchísimo”, expresó.

Finalmente, concluyó con un desafío directo: “Pide sanciones. Pide censura. Pide silencio. Yo le propongo algo mucho más simple: debatamos”.

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