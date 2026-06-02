Emergencia en Río Negro

Incendio en Cipolletti: el fuego destruyó un depósito de La Anónima

Un incendio de grandes dimensiones afectó un centro de almacenamiento de la cadena de supermercados La Anónima en Cipolletti. Las llamas provocaron importantes daños materiales y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia con la participación de dotaciones de distintas localidades del Alto Valle.