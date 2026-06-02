Un importante incendio se desató este martes en un depósito de la empresa La Anónima ubicado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Incendio en Cipolletti: el fuego destruyó un depósito de La Anónima
Un incendio de grandes dimensiones afectó un centro de almacenamiento de la cadena de supermercados La Anónima en Cipolletti. Las llamas provocaron importantes daños materiales y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia con la participación de dotaciones de distintas localidades del Alto Valle.
El fuego afectó gran parte de las instalaciones destinadas al almacenamiento de mercadería y generó una intensa movilización de bomberos, personal de seguridad y equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas para evitar la propagación de las llamas hacia sectores cercanos.
El siniestro produjo una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y de localidades vecinas del Alto Valle, lo que despertó preocupación entre los habitantes de la zona. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio, mientras continúan las tareas de enfriamiento y evaluación de daños.
Un operativo regional para controlar las llamas
El incendio comenzó durante la jornada del martes en el predio logístico que la cadena de supermercados posee en Cipolletti. Las primeras alertas movilizaron rápidamente a los Bomberos Voluntarios de la ciudad, que al llegar encontraron un foco ígneo de gran magnitud que ya comprometía buena parte de la estructura.
Debido a la intensidad del fuego y a la presencia de materiales altamente combustibles almacenados en el lugar, el operativo debió ampliarse en pocos minutos. A las dotaciones locales se sumaron efectivos de otras ciudades de Río Negro y Neuquén, entre ellas General Roca, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Neuquén capital, Centenario y Plottier.
La magnitud del despliegue respondió a la necesidad de evitar que las llamas alcanzaran sectores linderos del complejo y otras instalaciones cercanas. Los equipos trabajaron de manera coordinada utilizando autobombas, camiones cisterna y maquinaria pesada para contener el avance del fuego.
Durante varias horas, los bomberos concentraron sus esfuerzos en controlar los puntos de mayor temperatura y reducir el riesgo de derrumbes parciales dentro de la estructura afectada. Las altas temperaturas generadas por el incendio dificultaron las tareas de combate y obligaron a establecer amplios perímetros de seguridad.
Las autoridades municipales y provinciales también participaron del operativo. Personal de Defensa Civil, Policía de Río Negro, servicios sanitarios y agentes de tránsito colaboraron en la organización del área afectada y en las medidas preventivas para la población.
Uno de los aspectos que más preocupó durante las primeras horas fue la gran cantidad de humo que se expandió por distintos sectores urbanos. Como medida preventiva, se recomendó a los vecinos evitar acercarse a la zona y mantener cerradas puertas y ventanas en los sectores más expuestos.
Daños materiales e investigación sobre el origen del siniestro
Con el correr de las horas, los equipos de emergencia lograron evitar que el fuego se propagara hacia otros edificios cercanos, aunque el depósito sufrió daños de consideración. Gran parte de la mercadería almacenada quedó destruida y también se registraron afectaciones importantes en la estructura edilicia.
Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas de gravedad. Sin embargo, algunos bomberos y trabajadores recibieron asistencia médica preventiva debido al esfuerzo físico realizado durante la emergencia y a la exposición al humo.
La empresa La Anónima informó que se encuentra colaborando con las autoridades para evaluar el impacto del incendio y avanzar en las tareas de recuperación. Además, indicó que el abastecimiento de las sucursales de la región será reorganizado a través de otros centros logísticos para minimizar posibles inconvenientes en la distribución de productos.
Mientras tanto, peritos especializados comenzaron a trabajar en la determinación de las causas que originaron el fuego. Debido a que la prioridad inicial fue controlar la emergencia, la investigación técnica se desarrollará una vez que las condiciones de seguridad permitan acceder plenamente a los sectores más afectados.
Los especialistas deberán analizar distintos elementos, entre ellos instalaciones eléctricas, sistemas de almacenamiento y posibles factores operativos que pudieran haber intervenido en el inicio del siniestro. Por el momento, las autoridades evitaron formular hipótesis sobre el origen del incendio.
El episodio tuvo una amplia repercusión en la región debido a la importancia del centro logístico afectado y a las dimensiones del operativo desplegado. Las imágenes de las llamas y de la columna de humo circularon rápidamente a través de redes sociales y medios locales, reflejando la magnitud de un incendio que demandó recursos de múltiples jurisdicciones.
Durante la noche, los bomberos continuaban realizando tareas de enfriamiento y monitoreo para evitar posibles reactivaciones. Aunque el foco principal fue controlado, los especialistas señalaron que este tipo de incendios industriales suelen requerir varias horas adicionales de trabajo antes de ser considerados completamente extinguidos.