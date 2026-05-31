Violencia

Un hombre agoniza tras recibir un disparo en la cabeza en Santa Fe

La víctima, de 46 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen luego de ser atacada a balazos en inmediaciones de Uruguay y San José. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo y motivó un importante despliegue policial para intentar localizar al autor de la agresión.