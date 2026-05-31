La mañana del domingo se vio alterada por un dramático hallazgo en la zona costera de Sauce Viejo. Poco antes del mediodía, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado flotando en aguas del río Coronda, lo que motivó un importante operativo de seguridad y el inicio de una investigación judicial.
Hallan un cuerpo flotando en el río Coronda y analizan si corresponde a un hombre desaparecido
El hallazgo se produjo este domingo en la zona de Bajada Chiji, en Sauce Viejo. Un pescador alertó al 911 tras observar un cadáver flotando en la orilla. La Fiscalía ordenó pericias para establecer la identidad de la víctima y determinar si existe relación con una desaparición ocurrida días atrás.
Según las primeras informaciones, fue un pescador de la zona quien observó la presencia del cadáver en cercanías de la denominada Bajada Chiji y decidió alertar a las autoridades a través de una llamada al sistema de emergencias 911.
La comunicación ingresó cerca de las 12.36 y daba cuenta de la aparición de un cuerpo flotando en la orilla. El denunciante señaló además que numerosas personas ya se encontraban congregadas en el lugar, atraídas por la conmoción que generó el hallazgo.
Despliegue de fuerzas especializadas
Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al sector comprendido entre las calles Estrella Federal, Alerces y Aromos, en inmediaciones del barrio Newbery. Paralelamente se convocó a personal especializado para intervenir en la recuperación del cuerpo.
Buzos tácticos de la Policía y efectivos de la Prefectura Naval Argentina arribaron a la zona a bordo de una embarcación para llevar adelante las tareas correspondientes. El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de preservación de la escena, mientras los investigadores comenzaban a reunir los primeros elementos de interés.
Las fuentes consultadas indicaron que la víctima era un hombre que vestía ropa al momento de ser hallado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había logrado establecer oficialmente su identidad.
Una hipótesis que cobra fuerza
Como ocurre en este tipo de casos, la novedad fue comunicada de inmediato al fiscal de turno, quien ordenó la intervención de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias de rigor.
Entre las medidas dispuestas figuran los exámenes forenses y distintos peritajes orientados a determinar la identidad de la persona fallecida, además de establecer las circunstancias que derivaron en su muerte.
En ese contexto, una de las hipótesis que comenzó a ser evaluada por los investigadores señala que el cuerpo podría corresponder al hombre que la semana pasada se arrojó desde el Puente Oroño y cuya búsqueda se mantenía activa desde entonces.
No obstante, voceros vinculados a la causa insistieron en que cualquier confirmación dependerá de los resultados de las pericias y de los procedimientos de identificación que se encuentran en marcha.
Mientras tanto, el hallazgo volvió a poner en escena los riesgos asociados a las aguas del sistema fluvial santafesino y generó una fuerte conmoción entre vecinos y ocasionales testigos que siguieron de cerca el operativo desplegado en la costa.