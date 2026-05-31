En Sauce Viejo

Hallan un cuerpo flotando en el río Coronda y analizan si corresponde a un hombre desaparecido

El hallazgo se produjo este domingo en la zona de Bajada Chiji, en Sauce Viejo. Un pescador alertó al 911 tras observar un cadáver flotando en la orilla. La Fiscalía ordenó pericias para establecer la identidad de la víctima y determinar si existe relación con una desaparición ocurrida días atrás.