Conmoción en la Policía de Santa Fe

Detuvieron a una suboficial de la PDI acusada de filtrar información sobre los allanamientos en Avellaneda

Por orden del fiscal Sebastián Galleano la suboficial fue detenida sospechada de utilizar datos obtenidos por su función para favorecer a personas investigadas por narcotráfico. El expediente se desarrolla en paralelo a la investigación por la tragedia vial que costó la vida a los policías Milena Martunuzzi y Adrián Mansilla.