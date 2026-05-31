Un hecho inusual se registró en el mediodía del sábado en la ciudad de Rufino, cuando un hombre decidió incendiar su propia motocicleta para impedir que el personal policial la remitiera al corralón por falta de documentación.
Rufino: un hombre incendió su propia moto para evitar que se la lleve el corralón
Ocurrió este sábado al mediodía durante un control vehicular de rutina. El conductor, de 32 años, intentó escapar a pie tras hacer caer a un agente, pero fue detenido a las pocas cuadras con un cuchillo.
El episodio ocurrió en la intersección de calles Manuel Roca y Victorero, donde efectivos policiales llevaban a cabo un control vehicular de rutina. Al ser notificado de que su moto —una Corven 150 cc— sería trasladada al corralón por carecer de la documentación reglamentaria, el conductor, de 32 años, amenazó con incendiarla. Lejos de quedarse en las palabras, arrancó un cable del tanque de nafta y, con un encendedor, originó el foco ígneo.
Cuando el personal intentó proceder a su detención, el hombre opuso resistencia física, hizo caer a uno de los agentes y emprendió la fuga a pie.
Tras un seguimiento por la zona, fue aprehendido a pocas cuadras del lugar, en el cruce de calles Ferrari y Ferreyra. Durante el procedimiento se secuestraron los restos calcinados del rodado y una mochila en cuyo interior se halló un cuchillo de 20 centímetros de hoja.
El imputado fue trasladado a la Comisaría 3ª de Rufino, donde quedó detenido bajo las carátulas de “resistencia a la autoridad, daños e incendio”.