Agredió a un policía

Rufino: un hombre incendió su propia moto para evitar que se la lleve el corralón

Ocurrió este sábado al mediodía durante un control vehicular de rutina. El conductor, de 32 años, intentó escapar a pie tras hacer caer a un agente, pero fue detenido a las pocas cuadras con un cuchillo.