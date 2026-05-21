Durante la presentación del Informe de Gestión 2025, realizada por el Fiscal Regional Mauricio Clavero y su antecesor Matías Merlo, se expuso un análisis detallado sobre las violencias altamente lesivas en la jurisdicción, a la vez que se refirieron a las actividades realizadas y los logros obtenidos tanto el año pasado como durante los primeros meses de este año.
Suicidios y siniestros viales encabezan las cifras de muertes violentas en el sur santafesino
El balance anual presentado por la Fiscalía Regional 3 reveló que ambas problemáticas registraron 20 casos cada una durante el último año, superando la cifra de homicidios dolosos.
El actual Fiscal Regional, Mauricio Clavero, subrayó que este acto no es solo un cumplimiento legal, sino una obligación ética reforzada por la nueva Constitución provincial. “El pueblo quiere saber y para eso estamos aquí, para rendir cuentas”, afirmó Clavero, vinculando esta práctica con los valores históricos de mayo de 1810.
Clavero también destacó que el manejo de la "cosa pública" exige informar a los ciudadanos sobre el desempeño de la institución. Además, hizo un reconocimiento especial a la labor de su predecesor, señalando el “trabajo maratónico que ha hecho Matías (Merlo) en atender dos fiscalías regionales” simultáneamente.
Datos de muertes violentas
Durante la presentación del Informe de Gestión 2025, realizada por Clavero y Merlo, se expuso un análisis detallado sobre las violencias altamente lesivas en la jurisdicción.
Uno de los hallazgos más significativos del reporte es la paridad exacta en la cantidad de muertes por suicidios y por siniestros viales, fenómenos que interpelan la capacidad de respuesta del Estado y exigen una coordinación interinstitucional profunda.
Mientras que los homicidios dolosos, que incluyen tanto hechos consumados como tentados, registraron 13 ingresos, las otras dos categorías de muertes violentas alcanzaron los 20 casos cada una.
En lo que respecta a los suicidios, el informe indica que los 20 legajos creados se distribuyeron de manera transversal en cuanto a geografía y edad, afectando a personas de entre 18 y 90 años. El perfil de las víctimas muestra una fuerte prevalencia de varones, quienes representaron el 80% de los casos, con una edad promedio general de 45 años.
Un dato que genera especial preocupación institucional es la existencia de tres casos de jóvenes menores de 22 años, lo que resalta la urgencia de fortalecer las redes de contención y salud mental en el territorio. Geográficamente, la sede de Venado Tuerto registró 9 casos, mientras que Melincué, Firmat y Rufino contabilizaron 4 hechos cada una.
Por otro lado, la siniestralidad vial con desenlace fatal también se cobró la vida de 20 personas en la región durante 2025. A diferencia de los suicidios, este fenómeno presenta una altísima concentración territorial, ya que casi el 85% de las muertes se localizaron en el nodo Venado Tuerto, con 10 víctimas, y la sede de Melincué, con 4 casos.
Esta paridad entre ambas localidades sugiere una problemática crítica en los corredores viales que conectan dichas jurisdicciones, mientras que en Rufino y Firmat los valores se mantuvieron en niveles comparativamente menores con 3 fallecidos en cada una.
Desde la Fiscalía Regional se enfatizó que estos datos no son meras cifras, sino herramientas concretas para orientar políticas de prevención y diagnósticos territoriales articulados con otros organismos estatales.
El compromiso de la institución, según destacó el fiscal Mauricio Clavero, se enmarca en un mandato de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el desempeño y la realidad delictiva del sur santafesino
El informe además detalla delitos específicos como violencia de género, registrándose 832 denuncias bajo esta valoración política criminal y se dictaron 90 condenas por juicios abreviados y 7 en juicios orales por estos casos.
Respecto a Cámara Gesell se alcanzó un número récord de 107 entrevistas, logrando reducir la espera entre la denuncia y la entrevista a menos de un mes en la mayoría de los casos.
Más juicios y condenas
Otro de los puntos más destacados es la capacidad de respuesta de la Fiscalía, que supera la media provincial en varios indicadores:
Ingresos y litigiosidad: se registraron 12.680 denuncias, manteniendo una estabilidad respecto al año anterior. La sede de Venado Tuerto absorbe el 56.4% de la litigiosidad regional (7.150 causas).
Juicios orales: se realizaron 23 juicios orales, lo que representa casi el triple de lo registrado en 2020. De estos, el 53% correspondió a delitos contra la integridad sexual, subrayando el compromiso con las víctimas más vulnerables.
Procedimientos abreviados: Se lograron 249 condenas bajo esta modalidad, una herramienta clave para la resolución ágil de conflictos.
Audiencias: la región generó un total de 2.600 audiencias durante el año.
Justicia Juvenil y Microtráfico
Con la asunción de la competencia en Justicia Penal Juvenil a partir de junio de 2025, Merlo detalló que en la región se procesaron 252 causas en esta materia, lo que representa el 9% del total provincial de ingresos de este tipo al MPA, demostrando la alta demanda y la respuesta de la estructura regional.
En cuanto a la lucha contra el delito, se informó que durante 2025 se realizaron 70 allanamientos, resultando en 70 personas detenidas y el secuestro de 35 armas de fuego.
Y subrayó la importancia de la coordinación con la justicia federal para abordar el microtráfico: “Vemos bien cuál es la problemática del microtráfico, vamos a lo que genera inconveniente en territorio; los que generan violencia o problemas más conflictivos”.
Según el fiscal, esta política ha permitido bajar los índices de balaceras y heridos de arma de fuego en la región en comparación con años anteriores.