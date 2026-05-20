Con la exposición de los fiscales de Reconquista y Venado Tuerto este lunes, el Ministerio Público de la Acusación concluyó su "rendición de cuentas" correspondiente a lo actuado en 2025.
Suicidios: en algunas regiones de Santa Fe, la cifra llega a cuadruplicar a la de homicidios
Es el caso de la Fiscalía Nro. 4 con sede en Reconquista e injerencia en los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. Las cifras corresponden a 2025. En Castellanos, las personas que se quitaron la vida triplican en cantidad a la de quienes fueron asesinados.
Uno de los aspectos distintivos que tuvo cada informe en esta ocasión fue haber revelado por primera vez el número de suicidios registrados en el citado período. La decisión fue de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y estuvo motivada en la gravedad de la problemática que emerge de manera casi generalizada en toda la provincia.
Ya había advertido la funcionaria que teniendo en cuenta el número de muertes violentas registradas en todo el territorio santafesino durante el año pasado, el de personas que habían decidido quitarse la vida duplicaba al de quienes la habían perdido como consecuencia de un crimen.
Del total de muertes violentas en toda la provincia el año pasado, el 46,5% fueron por suicidio en tanto que el 21,8% fueron por homicidios dolosos.
|Fiscalía
|Homicidios
|Suicidios
|Viales
|FR1 – Santa Fe
|61
|126
|77
|FR2 – Rosario
|126
|221
|128
|FR3 – Venado Tuerto
|0
|20
|33
|FR4 – Reconquista
|9
|38
|22
|FR5 – Rafaela
|15
|43
|46
Región por región
Cuando el análisis se focaliza en cada una de las fiscalías regionales se observa que el fenómeno se mantiene como constante en La Capital y sus alrededores (FR1), en Rosario (FR2) y en Castellanos (FR5). Las fiscalías con sede en Venado Tuerto (FR3) y Reconquista (FR4) presentan aspectos particulares.
En el caso de la FR1 (comprende La Capital, Garay, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo y San Martin) , de 264 muertes violentas producidas en 2025, 126 fueron por suicidio, 77 por siniestros viales y 61 por homicidios. Los suicidios duplican en cantidad a las muertes por homicidios dolosos.
En cuanto a la FR2 (comprende Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo), durante el año pasado se registraron 126 homicidios; 128 muertes por siniestros viales y 221 por suicidios. La ecuación se mantiene. Con estas cifras, Rosario y sus alrededores concentra el 49% de los suicidios registrados en toda la provincia a lo largo de 2025.
En lo que respecta a Castellanos y los demás departamentos que integran la FR5 (San Cristóbal y 9 de Julio), del total de muertes violentas, el número de suicidios prácticamente triplica al de homicidios, pero es la siniestralidad vial la principal causa de muertes violentas. En 2025 murieron 46 personas por accidentes de tránsito, 43 por suicidios y 15 por homicidios dolosos.
Suicidios por Fiscalía Regional
Venado y Reconquista
En la Fiscalía Nro. 3 con sede en Venado Tuerto, también es la siniestralidad vial la principal causa de muertes violentas. Por esa razón, en 2025, se produjeron 33 decesos, en tanto que por suicidios hubo 20 fallecimientos.
Como dato saliente, en la mencionada jurisdicción no se registraron homicidios a lo largo del año evaluado. El área comprende a los departamentos General López, Caseros y Constitución.
Finalmente, la Fiscalía Nro. 4 con sede en Reconquista aparece con cifras abrumadoras que refrendan la gravedad de la problemática en materia de salud mental.
En esta región no sólo que el suicidio está en el podio como principal causa de muertes violentas en 2025, sino que el número cuadriplica al de las muertes generadas por homicidios dolosos. Los asesinatos fueron 9, mientras que los suicidios 38, y las víctimas fatales por accidentes viales, 22.
Esta Fiscalía Regional comprende los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. Del total de suicidios, 23 se produjeron en Reconquista, 8 en Las Toscas y 7 en la ciudad de Vera.