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Suicidios: en algunas regiones de Santa Fe, la cifra llega a cuadruplicar a la de homicidios

Es el caso de la Fiscalía Nro. 4 con sede en Reconquista e injerencia en los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. Las cifras corresponden a 2025. En Castellanos, las personas que se quitaron la vida triplican en cantidad a la de quienes fueron asesinados.