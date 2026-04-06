La ciudad de Rufino celebró su 137º aniversario con una jornada cargada de emoción, memoria y encuentro comunitario, en la que vecinos, instituciones y autoridades compartieron una agenda de actividades que puso en valor la historia de la localidad, su presente productivo y su proyección de futuro.
“Rufino tiene una identidad muy fuerte, construida desde el trabajo y el esfuerzo compartido”
La diputada provincial Fernanda Castellani participó del acto por el 137º aniversario de la ciudad y destacó el empuje de una comunidad que crece con historia, compromiso y vocación de futuro.
El acto oficial conmemorativo se llevó adelante en la explanada de la Parroquia Santísima Trinidad, uno de los espacios más significativos de la historia rufinense. Allí, donde descansan los restos de los fundadores de la ciudad, la comunidad volvió a reunirse para rendir homenaje a sus raíces y renovar el compromiso con el crecimiento de una ciudad que sigue consolidándose como referencia en el sur santafesino.
La ceremonia contó con la presencia del intendente Natalio Lattanzzi, la diputada provincial Fernanda Castellani y el secretario de Producción del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Federico Carballeira, además de autoridades locales, representantes de instituciones, alumnos y vecinos que acompañaron esta significativa celebración.
Durante el acto se recordó el origen de Rufino y el papel clave que tuvo el ferrocarril en su desarrollo, así como también su etapa de esplendor como capital de la ganadería y el entramado productivo que aún hoy sostiene buena parte de su identidad económica y social.
En ese marco, la diputada provincial Fernanda Castellani destacó el valor de la ciudad y el espíritu de su comunidad. “Rufino tiene una identidad muy fuerte, construida a partir del trabajo, del esfuerzo compartido y de una enorme capacidad para salir adelante. Cada aniversario no sólo nos invita a mirar hacia atrás con orgullo, sino también a pensar todo lo que esta ciudad todavía puede crecer”, expresó.
Castellani también puso en valor la importancia de acompañar a las comunidades del interior santafesino en sus desafíos cotidianos y en sus proyectos de desarrollo. “Rufino es una ciudad con historia, con presente y con mucho futuro. Tiene una ubicación estratégica, una comunidad muy comprometida y un enorme potencial productivo y humano. Eso se nota en cada institución, en cada emprendedor, en cada familia que apuesta todos los días por esta ciudad”, sostuvo.
La legisladora remarcó además que el crecimiento de Rufino está íntimamente ligado al compromiso de su gente. “Lo más valioso que tiene Rufino es su comunidad. Su empuje, su capacidad de organizarse, de trabajar en conjunto y de sostener el sentido de pertenencia. Esa es la base sobre la que se construyen las ciudades que florecen y se proyectan”, afirmó.