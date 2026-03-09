Reconocimiento legislativo

Fernanda Castellani reconoció el empuje y el rol de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada provincial Fernanda Castellani destacó el rol fundamental que cumplen las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, productiva y comunitaria, y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo e impulsando su participación y liderazgo.