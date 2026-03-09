Fernanda Castellani reconoció el empuje y el rol de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada provincial Fernanda Castellani destacó el rol fundamental que cumplen las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, productiva y comunitaria, y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo e impulsando su participación y liderazgo.
En este contexto, Castellani recorrió distintas empresas, emprendimientos productivos y espacios comunitarios, donde dialogó con mujeres que desarrollan tareas en el campo, la industria, el sector empresarial y emprendedor, así como también en la docencia, la investigación y proyectos sociales comprometidos con la comunidad.
“Las mujeres están presentes en todos los espacios: produciendo, enseñando, investigando, emprendiendo y acompañando procesos comunitarios. Su empuje, su capacidad de trabajo y su compromiso son fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades. Por eso es necesario seguir generando oportunidades y fortaleciendo su lugar en cada ámbito”, expresó la legisladora.
Durante estas visitas, diferentes mujeres compartieron sus experiencias, desafíos y aprendizajes en los espacios que hoy ocupan.
Victoria, médica veterinaria en Adeco Agro, destacó la transformación que vivió su ámbito laboral con el paso del tiempo.
“Las mujeres aportamos una mirada distinta, complementaria y necesaria. Cuando ingresé a la empresa no había una sola mujer en el equipo. Fue un desafío grande, no solo profesional sino también cultural. Con compromiso y trabajo fuimos demostrando capacidad y profesionalismo. Con el tiempo esa realidad cambió: comenzaron a incorporarse mujeres en distintos sectores, en el ordeñe, manejando tractores y ocupando roles estratégicos. Ver esa transformación me llena de orgullo”.
Desde el sector empresarial, Mariela Spoto, de Stern Motors, reflexionó sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional.
“La vida no es lineal, y como mujeres debemos estar atentas, preparadas y firmes en cada espacio que ocupamos. Cada desafío es una oportunidad para crecer y demostrar nuestra capacidad. Abrir puertas no es solo un acto individual: es generar nuevos espacios para que otras mujeres también puedan desarrollarse”.
Por su parte, Jaqueline, responsable de marketing en Balanzas Hook, valoró el crecimiento profesional y el aprendizaje constante.
“Balanzas Hook me dio la oportunidad de crecer profesionalmente y encontrar mi lugar. Descubrí la realidad de distintos sectores productivos y entendí dónde podía aportar valor. Trabajo cada día ofreciendo lo mejor de mi capacidad, formándome de manera constante y asumiendo nuevos desafíos”.
Desde el ámbito productivo, María Magdalena Genis, del feedlot Los Aromos, relató el camino emprendido junto a su familia.
“Soy docente de profesión, pero junto a mi marido decidimos apostar al trabajo productivo. Comenzamos con la cría de pollos y cerdos y luego desarrollamos lo que hoy es Feedlot Los Aromos, que inició con apenas tres bovinos. Con esfuerzo y convicción fuimos creciendo y animándonos a nuevos emprendimientos”.
También participaron mujeres vinculadas al ámbito académico y social. Sofía Roizarena, historiadora e investigadora, señaló que el Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar sobre el rol femenino en la academia.
“En los últimos años hay más presencia de mujeres, pero esa mayor inserción no siempre se traduce en espacios de toma de decisiones. Todavía queda mucho por trabajar, especialmente en relación con el impacto de la maternidad en el desarrollo profesional y la desigual distribución de las tareas de cuidado”.
En el plano social, Gerónima Benítez, quien impulsa un merendero en el barrio La Tablada, compartió una historia atravesada por el dolor y la solidaridad.
“Perder un hijo es una herida imposible de dimensionar. Pero elegí hacer algo con ese dolor. Formé un merendero como lugar de contención y oportunidad para que otros chicos no tengan que vivir lo mismo. La fuerza de muchas mujeres está en no rendirse, en transformar la tristeza en esperanza”.
Por último, María Eugenia Racciatti, presidenta comunal de Cañada Rosquín, resaltó el valor del trabajo colectivo y la generación de oportunidades.
“Cuando pienso en la cooperativa de trabajo que impulsamos, lo primero que aparece es la fuerza y la dignidad de cada mujer que forma parte. La cooperativa nació de la necesidad de crear oportunidades reales y dar visibilidad a lo que saben hacer”.
Para finalizar, Castellani subrayó que el reconocimiento al trabajo y al compromiso de las mujeres debe ir acompañado de políticas y acciones concretas que garanticen igualdad de oportunidades.
“Las historias que escuchamos reflejan talento, esfuerzo y vocación. Son ejemplos de mujeres que transforman su entorno todos los días. Nuestro desafío es seguir generando condiciones para que cada vez más mujeres puedan desarrollarse, emprender y liderar en los distintos ámbitos de la sociedad”, concluyó