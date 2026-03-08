Informe del INDEC

Las mujeres argentinas están más preparadas pero tienen menos oportunidades laborales

Un dosier conmemorativo del organismo estadístico pone números a las brechas: las mujeres muestran mejores trayectorias en estudios superiores y más sobrevida, pero en el mercado encuentran menos empleo formal, menor remuneración, menor presencia en cargos jerárquicos y terminan con más peso en las moratorias.