De cara al Día de la Mujer, Scaglia y Michlig reivindicaron el liderazgo femenino en Santa Fe

En vísperas de un nuevo Día Internacional de la Mujer, el clima político en la capital provincial comenzó a girar en torno a la reivindicación de los espacios ganados por las mujeres en las instituciones santafesinas.
En los días previos a la conmemoración internacional, la diputada nacional y el senador provincial destacaron el rol de las mujeres en la gestión pública. Homenaje a las pioneras y el contraste con la falta de diálogo a nivel nacional.
En un encuentro que sirvió como preludio a las conmemoraciones del próximo 8 de marzo, la diputada nacional Gisela Scaglia y el senador provincial Felipe Michlig compartieron a CyD Litoralsus visiones sobre los desafíos de género y la fortaleza institucional de la provincia.
Scaglia puso el énfasis en la evolución de la participación femenina, destacando que el escenario actual es el resultado de un proceso histórico de lucha. "Hoy las mujeres atravesamos un momento de mucha participación. Conducen empresas, qestán en el deporte y en en la política", analizó.
Para la legisladora nacional, el presente no se explica sin el coraje de quienes precedieron a las actuales líderes. "Todas les debemos mucho a aquellas que abrieron camino, que se animaron en un momento y en un contexto donde todo era de los hombres a dar peleas", enfatizó.
En ese sentido, Scaglia dejó en claro que su homenaje en estos días es para aquellas que lideraron procesos con una dificultad mayor a la actual: "Seguramente hay que seguir haciendo un montón, pero hay mujeres que abrieron realmente caminos y creo que hay que destacar esa labor".
Por su parte, el senador Felipe Michlig valoró el compromiso de Scaglia al acompañar las actividades legislativas locales pese a su agenda en Buenos Aires.
Para el legislador, el rol de la mujer es "crucial" para brindar una mejor calidad de vida a los santafesinos y destacó que en la provincia la paridad se ve reflejada en cargos de máxima jerarquía, mencionando a Clara García en la presidencia de Diputados y la presencia femenina en la justicia y el Ministerio Público de la Acusación.
"Todos los días es el día de la mujer, no solamente el 8 de marzo. Tenemos que cada día trabajar no solamente como una consigna, sino para hacer realidad la paridad en nuestra sociedad, que ha sido siempre muy machista", reflexionó Michlig.
El senador concluyó resaltando que la visión innovadora, la eficiencia y el compromiso de las mujeres que colaboran en la gestión son piezas clave para la "oxigenación" del Estado provincial. Para Michlig, esa cordialidad entre poderes y fuerzas políticas es lo que permite a Santa Fe avanzar en transformaciones estructurales mientras el resto del país atraviesa momentos de incertidumbre.