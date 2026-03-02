Fernanda Castellani recorrió Balanzas Hook y el feedlot Los Aromos, dos emprendimientos emblemáticos de la familia Bonetto en el sur santafesino
La diputada provincial Fernanda Castellani visitó en Venado Tuerto y la región dos emprendimientosproductivos de la familia Bonetto que reflejan el empuje, la capacidad emprendedora y la fuerza productiva de los santafesinos y santafesinas: Balanzas Hook S.A. y el feedlot Los Aromos.
La diputada Fernanda Castellani visitó en Venado Tuerto y la región dos emprendimientosproductivos
Durante la recorrida, la legisladora dialogó con empresarios, trabajadores y equipos técnicos, escuchando las necesidades del sector y conociendo los proyectos de expansión e innovación que llevan adelante, tanto en la industria tecnológica como en la producción ganadera.
Industria con sello santafesino
Balanzas Hook nació en 2002, cuando Carlos Bonetto y Claudio Rossi decidieron dejar de importar balanzas electrónicas y comenzar a fabricarlas en el país. Desde el Parque Industrial La Victoria, la empresa desarrolla sistemas de pesaje para el agro y la industria, combinando mecánica robusta, electrónica inteligente y conectividad digital.
Hoy exporta tecnología argentina a múltiples países de América Latina, África, Europa y Oceanía, y ha participado en ferias internacionales como Agritechnica, la muestra agrícola más importante del mundo. Sus productos abarcan soluciones para silos, tolvas, mixers, fertilizadoras, hacienda, transporte y sistemas forestales, integrados con software de gestión y monitoreo en la nube.
Balanzas Hook nació en 2002
“En Hook siempre pensamos en seguir innovando y adaptándonos a la necesidad actual. Hoy somos número uno en ventas en Chile y una de las únicas tres empresas mundiales que producen balanzas forestales”, destacó Carlos Bonetto.
Innovación ganadera y exportación
La diputada también visitó el feedlot Los Aromos, ubicado en Cafferata, uno de los establecimientos de engorde intensivo más tradicionales y grandes del país, con más de 30 años de trayectoria.
Feedlot Los Aromos, ubicado en Cafferata, establecimientos de engorde intensivo
El proyecto comenzó en 1989 con apenas tres vacas prestadas y va a contar a partir de este mes de marzo con una capacidad para más de 21.500 cabezas simultáneas, con planes de ampliación. El establecimiento integra tecnología de monitoreo en tiempo real, silos propios, sistemas de bienestar animal y herramientas digitales que permiten mejorar la trazabilidad y la eficiencia productiva.
Aproximadamente el 80% de su producción tiene destino de exportación, cumpliendo con lasexigencias sanitarias nacionales e internacionales, incluida la Cuota 481 para mercados de alta calidad.
“Comenzamos con tres vacas que le pedimos prestadas a mi suegro y así fuimos de a poco, con mucho trabajo y esfuerzo construyendo lo que hoy es Los Aromos”, recordó María Magdalena Genis “Cuti”.
Producción, empleo y desarrollo
Castellani destacó que ambos emprendimientos “son ejemplo del talento, la perseverancia y la visión de mujeres y hombres que lideran grandes proyectos, generan empleo y aportan valor agregado a la economía de Santa Fe y del país”. La recorrida se enmarca en una agenda de trabajo territorial que busca fortalecer el diálogo con el sector productivo y acompañar, desde el ámbito legislativo, el crecimiento de quienes invierten, innovan y apuestan al desarrollo en el sur santafesino.