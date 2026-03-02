Producción y desarrollo

Fernanda Castellani recorrió Balanzas Hook y el feedlot Los Aromos, dos emprendimientos emblemáticos de la familia Bonetto en el sur santafesino

La diputada provincial Fernanda Castellani visitó en Venado Tuerto y la región dos emprendimientosproductivos de la familia Bonetto que reflejan el empuje, la capacidad emprendedora y la fuerza productiva de los santafesinos y santafesinas: Balanzas Hook S.A. y el feedlot Los Aromos.