Castellani destacó el liderazgo de las mujeres en el ámbito agroindustrial durante su visita a Adeco Agro

La diputada provincial Fernanda Castellani visitó Adeco Agro en Christophersen, provincia de Santa Fe. Se trata de una empresa agroindustrial con más de 20 años de trayectoria que desarrolla un modelo productivo integrado, combinando lechería, agricultura y bioenergía, con foco en la innovación y el agregado de valor en origen.
Durante la jornada, la legisladora mantuvo un encuentro con trabajadoras de la empresa que cumplen roles clave en la producción diaria, poniendo en valor el liderazgo de las mujeres en distintos ámbitos del sector agroindustrial y su aporte al desarrollo productivo de la provincia.
Participaron del intercambio Victoria, médica veterinaria; Agustina, ayudante de capataz del tambo; y Claudia, ingeniera electromecánica a cargo del área de biodigestores, tecnología que permite transformar residuos orgánicos en energía y fertilizantes.
Desafíos del trabajo cotidiano
El encuentro permitió conocer sus recorridos, los desafíos del trabajo cotidiano y la importancia de la formación, las oportunidades y el arraigo para construir futuro en el ámbito rural.Victoria destacó el proceso de transformación que atravesó la empresa en relación a la incorporación de mujeres en distintos roles productivos.
“Cuando ingresé, no había una sola mujer trabajando en la empresa. Fue todo un desafío para el equipo”, relató. Con el paso del tiempo, esa realidad comenzó a cambiar. “Se fueron incorporando mujeres en diferentes ámbitos: en el ordeñe, mujeres manejando tractores y ocupando roles clave. Ver ese cambio me da mucho orgullo. Es hermoso”, expresó.
Por su parte, Agustina, ayudante de capataz del tambo, valoró el acompañamiento recibido desde su ingreso a la empresa y el proceso de aprendizaje cotidiano. “Me fueron enseñando día a día la rutina y me dieron todas las herramientas para poder aprender”, señaló.
Además, remarcó la importancia del vínculo humano en el trabajo diario: “Me interesa trabajar de manera cercana y con empatía, porque eso fortalece los equipos y la producción”.
En tanto, Claudia, ingeniera electromecánica de Adeco Agro, puso en valor el trabajo en equipo y el clima laboral que promueve la empresa. “Las mujeres podemos hacer lo mismo y armar buenos equipos”, afirmó.
Ejemplo en la región
En ese sentido, destacó que Adeco Agro impulsa equipos de trabajo eficientes y basados en el respeto en todas sus áreas. “La práctica profesional es fundamental y este es un espacio de aprendizaje y acompañamiento”, expresó. Al finalizar la visita, la diputada provincial Fernanda Castellani destacó el trabajo integral que desarrolla la empresa y el rol de las mujeres dentro del sistema productivo.
“Adeco Agro es un ejemplo de cómo el desarrollo productivo, la innovación y el agregado de valor en origen pueden ir de la mano del respeto, la formación y el trabajo en equipo”, afirmó. Asimismo, subrayó la importancia de visibilizar el liderazgo femenino en el ámbito rural y productivo.
“Visibilizar a las mujeres que trabajan acá es fundamental: mujeres que lideran, que producen, que innovan y que construyen futuro en el ámbito rural. Como legisladora de la provincia de Santa Fe, creo firmemente que acompañar y fortalecer estos espacios es clave para un desarrollo más justo e inclusivo”, concluyó Castellani.