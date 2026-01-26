Actividad legislativa

Castellani destacó el liderazgo de las mujeres en el ámbito agroindustrial durante su visita a Adeco Agro

Durante la jornada, la legisladora mantuvo un encuentro con trabajadoras de la empresa que cumplen roles clave en la producción diaria, poniendo en valor el liderazgo de las mujeres en distintos ámbitos del sector agroindustrial y su aporte al desarrollo productivo de la provincia.