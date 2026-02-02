#HOY:

Fernanda Castellani recorrió empresas rosarinas y reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo sustentable

La diputada provincial llevó adelante una serie de visitas con el objetivo de acompañar y visibilizar el trabajo del sector empresario y emprendedor que apuesta al crecimiento con impacto social, ambiental y educativo.

La diputada provincial, Fernanda Castellani recorrió dos empresas rosarinas de distintas escalas y perfiles, pero unidas por valores comunes: innovación, empuje, generación de empleo y compromiso con la comunidad. Ambas son ejemplo de cómo la producción local puede crecer sin perder de vista la inclusión, la sustentabilidad y el desarrollo humano.

Crucijuegos: juego, innovación y comunidad

Una de las visitas fue a Crucijuegos, empresa santafesina con sede en Rosario y más de 30 años de trayectoria, dedicada al diseño, fabricación y distribución de juegos infantiles, mobiliario urbano, estaciones saludables y pisos de caucho para espacios públicos y privados.

Durante la recorrida, la diputada destacó el rol del juego como herramienta clave para las infancias y para la construcción de comunidad. En ese sentido, subrayó que el juego no es un mero pasatiempo, sino un espacio fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas.

“Es en el juego, y solo en el juego, donde el niño puede ser creativo y descubrirse a sí mismo”, señala Donald Winnicott, uno de los referentes centrales del psicoanálisis. Desde esta perspectiva, el juego constituye un lenguaje propio de la infancia, un espacio de elaboración psíquica y de construcción del yo.

Como legisladora y psicóloga, Castellani remarcó que desde el psicoanálisis el juego tiene un valor central y fundante: no es solo recreación, sino una experiencia estructurante que permite tramitar emociones, construir vínculos y favorecer procesos de subjetivación. “Garantizar espacios de juego seguros, accesibles e inclusivos es también una forma de cuidar la salud mental y el desarrollo de nuestras infancias”, señaló.

En este marco, destacó el aporte de Crucijuegos, una empresa que transforma plazas y espacios públicos en verdaderos lugares de encuentro, promoviendo el juego activo, la inclusión y los hábitos saludables, con productos que cumplen normas internacionales de calidad y seguridad. “Crucijuegos es un ejemplo de empresa con ADN santafesino, que produce, innova y genera trabajo con impacto social. Acompañar a empresas como esta es fortalecer la producción, el empleo y el desarrollo de nuestra provincia”, afirmó Castellani.

La empresa nació a partir de la necesidad de distintas ciudades de la provincia de contar con juegos seguros y atractivos. Con el tiempo, amplió su línea de productos y comenzó a exportar a países como Perú, Chile, Uruguay y España, consolidándose como referente a nivel nacional e internacional.

El director de la empresa, Ignacio Imaz, destacó el compromiso ambiental:

“Tratamos de utilizar la mayor cantidad posible de materiales sustentables, con el menor impacto ambiental en la fabricación e instalación de nuestros productos. Buscamos fomentar la vida al aire libre y los hábitos saludables”.

Castellani también puso en valor el liderazgo femenino dentro de la empresa, donde muchas mujeres ocupan roles estratégicos.

“Es muy importante ver mujeres liderando con compromiso, profesionalismo y entusiasmo. Eso también habla de los valores que una empresa decide promover”, afirmó.

Desde el área comercial, Camila destacó el trabajo coordinado de los equipos y cómo se fomenta activamente el liderazgo de las mujeres dentro de la organización.

.La diputada también visitó la empresa rosarina Che Mate, un emprendimiento que combina identidad cultural, producción local y un fuerte compromiso con la sustentabilidad ambiental y social.

Che Mate: identidad, sustentabilidad e inclusión

La diputada también visitó la empresa rosarina Che Mate, un emprendimiento que combina identidad cultural, producción local y un fuerte compromiso con la sustentabilidad ambiental y social.

Che Mate se define como una familia matera que ofrece insumos de calidad, con atención personalizada y productos que cuentan historias, tradiciones y costumbres del pasado, presente y futuro. Además, se destaca por sus políticas de compra responsable, no discriminación e inclusión laboral.

“Cuando una empresa decide producir con conciencia ambiental, apostar por proveedores locales y generar oportunidades sin discriminar, está construyendo un modelo de desarrollo más justo”, expresó Castellani durante la visita.

La empresa trabaja con insumos locales, artesanos y proveedores de sectores populares, priorizando el cuidado de los recursos naturales y la reducción del impacto ambiental. Su política laboral promueve la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad y un ambiente de trabajo inclusivo, libre de discriminación y violencia.

Che Mate impulsa además los llamados “productos con propósito”, diseñados no solo para cumplir una función, sino para generar impacto positivo en el entorno y en la comunidad.

Acompañar para crecer

Al finalizar la recorrida, la diputada provincial remarcó la importancia del rol del Estado en el acompañamiento al sector productivo:

“Seguir acompañando a las empresas y emprendimientos que invierten, innovan y cuidan el ambiente es clave para fortalecer la producción, el empleo y el futuro de Santa Fe. Nuestro compromiso es estar cerca, escuchar y generar condiciones para que estas experiencias sigan creciendo”.

