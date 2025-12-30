Tacuara en Santa Fe: una historia de militancia y violencia en los 60

Una tarde de fines de 1957 en el bar La Perla de Once, donde unos años después Tanguito escribiría La Balsa, un grupo de no más de 8 jóvenes, la mayoría menores de edad, fundaron el Grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista, que ocuparía un lugar importante en la historia argentina y sería uno de los actores principales en las violentas décadas del 60 y 70 por sus acciones y por sus militantes, que terminaron alimentando las distintas agrupaciones de izquierda y derecha que hubo en el país y, en algunos casos, los grupos de tarea de la dictadura y las bandas de secuestradores en el inicio de la democracia.
En el recorrido histórico de Tacuara, la ciudad de Santa Fe fue muy importante para la agrupación ya que de nuestra ciudad salió el segundo jefe de Tacuara, Juan Mario Collins, tras la renuncia de Alberto Ezcurra, líder y fundador de la agrupación, y es donde siguió viviendo al menos hasta 1970 y probablemente hasta 1973.
"En el marco del nacionalismo de derecha argentino, la (sub)cultura política de Tacuara, que a grandes rasgos se puede enmarcar dentro de aquella del nacionalismo de derecha argentino, tuvo las siguientes características: la aversión a las izquierdas, al judaísmo, al imperialismo, al liberalismo y al capitalismo, la defensa de la soberanía nacional y los valores patrios. A su vez, enalteció la violencia política, en consonancia con los usos de las juventudes de aquellos años. Además, los miembros del MNT colocaron en el centro de sus preocupaciones la defensa de los valores del tradicionalismo católico, y adoptaron como lema propio el eslogan 'Dios, patria y familia'", escribió Celina Albornoz, historiadora santafesina, doctora en Estudios Históricos, Geográficos y Antropológicos por las universidades de Padova, Ca' Foscari Venezia y Verona, doctora en Historia por la Universidad Nacional de San Martín (unsam) y actualmente becaria posdoctoral del CONICET, que se dedica al estudio de las extremas derechas en América Latina durante la Guerra Fría y ha publicado diversos trabajos sobre esta temática.
-Tacuara se inscribe en las tradiciones históricas de la derecha argentina. ¿Preanuncia dos cosas que sucederán en los años siguientes que son la violencia y la ultraderecha?
-En realidad ambas ya estaban muy presentes. A partir de 1955 ya estaba instalada la violencia y Tacuara fue parte de eso. Es un riesgo pensar en términos comparativos lo de antes, en este caso Tacuara, con lo que vino después. Incluso la historiografía, hasta hace al menos unos 20 años, le había restado importancia a movimientos como Tacuara, es decir, se le prestaba menos atención a la violencia de los 60 porque, evidentemente, lo que vino después fue mucho peor. Lo que hago yo e hicieron varios colegas es tomar a la década del 60 como un periodo relevante en sí mismo pensando en su especificidad, porque no fue una década carente de violencia, al contrario. La extrema derecha tuvo un peso enorme y había influencia de los fascismos europeos presentes desde la década del 20, del franquismo, principalmente del falangismo, de fascismo italiano (aunque no solo de ellos).
La tradición de Tacuara
-La derecha en Argentina tiene una tradición vigente al menos desde la elección de Irigoyen en 1916. Las hubo conservadoras, nacionalistas, liberales, católicas. ¿Cómo es la derecha de Tacuara? ¿Qué tradiciones de la historia recoge y bajo cuál se constituye?
-La de más peso fue el falangismo de José Antonio Primo de Rivera, que fue uno de los principales mártires de Tacuara y su principal referencia en términos ideológicos, leían sus obras completas, rememoraban las fechas importantes relativas a él, era una figura central. También tomaban elementos ideológicos del falangismo como el concepto del corporativismo, del estado nacionalsindicalista. Por otro lado, era muy importante doctrinariamente el integrismo católico. No casualmente Alberto Ezcurra, estudiante del seminario, y que después de Tacuara volvió al seminario, era quien llevaba las riendas de la agrupación. Además tenían estrechísimas relaciones con miembros de un sector del clero donde estaban, por ejemplo, el padre Leonardo Castellani y Julio Meinvielle furibundo antisemita y anticomunista. También recogían algunos elementos del fascismo italiano y de la tradición más criolla como el revisionismo histórico, Rosas, la figura del gaucho y del nacionalismo argentino de las décadas anteriores mediante un contacto permanente con intelectuales nacionalistas, que actuaban como mentores de los jóvenes de Tacuara.
-La idea que atraviesa la historia de Tacuara es la del anticomunismo, presente en todos los grupos.
-Si, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría y en un momento muy particular, con el impacto de la Revolución Cubana (1959). Se sentía con mucha fuerza esta supuesta amenaza comunista en los sectores juveniles, en las universidades, en las escuelas. La idea de crear una barrera de contención anticomunismo era muy fuerte.
-Tacuara es fundada por 6 o 7 chicos de no más de 17 años en 1957 en el Bar La Perla. ¿Por qué lo que parece una travesura juvenil termina convirtiéndose en una de las agrupaciones políticas más importantes del siglo XX a tal punto que más de 60 años después estamos hablando en un bar de Santa Fe sobre eso?
-Sucedió en un contexto donde gobernaba la autodenominada Revolución Libertadora y las militancias juveniles eran importantes. Muchos de ellos se reivindicaban peronistas, no todos, pero en gran parte tenían una relación importante con la resistencia peronista. Al principio eran jóvenes de clase alta y después fueron ampliando su base, se acercan al sindicalismo peronista de derecha y empiezan a crecer, sobre todo en la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre. Después participan en las manifestaciones de Laica o Libre, que fue un punto de quiebre para ellos, ya que pasan de ser un grupo menor, marginal, a hacerse conocidos y se abren a sectores más populares (porque al principio eran casi todos de doble apellido, de barrios acomodados de la ciudad de Buenos Aires). Al mismo tiempo empezaron a crear comandos en distintas ciudades.
El rol de Santa Fe
-Una de estas ciudades es Santa Fe, que tuvo una importancia singular en la trayectoria de Tacuara ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué aportó?
-De lo que pude reconstruir a partir de mi investigación, la parte de Santa Fe fue la más difícil de abordar porque no había nada escrito previamente. Fui reconstruyendo la historia con algunas entrevistas y fuentes documentales como el boletín "De Pie", que escribía al principio el grupo de la Universidad Católica, después se suma el de la UNL y finalmente se hace nacional. El núcleo de Santa Fe en los primeros años de Tacuara no era tan relevante como el de Buenos Aires, era un comando fuerte, que lo sostenía más que nada Juan Mario Collins y Manuel "Bicho" García, que eran las dos figuras más importantes. En Buenos Aires empiezan las divisiones y algunos hechos de violencia como el atentado contra Graciela Sirota, el asalto al Policlínico Bancario (aunque este hecho fue realizado por una escisión de Tacuara) y el asesinato de Raúl Alterman. Ezcurra renuncia para volver al seminario y designa como jefe a Collins en 1964 lo que para algunos militantes fue sorpresivo porque no era un joven, sino que era un señor que ya estaba en sus 30, muy conservador, luego profesor universitario. Ezcurra lo eligió para reforzar la parte doctrinaria de Tacuara, en lo que él reconocía como "tiempos difíciles". A partir de entonces cobra mucha más importancia el núcleo de Santa Fe.[CA2.1]
- ¿Cómo fue, hasta donde pudiste reconstruirlo, el accionar de Tacuara en Santa Fe?
- Esa fue la parte más difícil. La que más repercusión tuvo fue el campamento de Angel Gallardo, que fue hecho más conocido de Tacuara de la ciudad. Allí estaban llevando a cabo uno de los campamentos de formación que hacían frecuentemente, y fueron allanados por la policía, que encontró armas y explosivos. Después, pude recoger hechos menores como pintadas en sinagogas, peleas callejeras, en escuelas, en las universidades. En cuanto a la militancia universitaria es muy difícil de reconstruir y una cosa que me llama la atención es que en el boletín "De Pie", que tiene 11 números, no hablan acerca de su militancia. De hecho, no parece un boletín de una agrupación sino una revista más general de política, de actualidad, que no permite reconstruir el accionar diario.
-Además de ser el segundo jefe de Tacuara, Collins fue importante para sostener a Tacuara en el tiempo ya que una parte del grupo da por terminada la agrupación cuando Onganía asume la presidencia en 1966 porque consideraban que era quien iba a poner en práctica sus ideas. Según reconstruís en el libro Tacuara siguió viva al menos hasta 1970 y probablemente tres años más en Santa Fe. ¿Cuáles son los indicios?
-El indicio más importante fue el boletín "De Pie" que llega hasta 1971. También lo corroboré en las entrevistas con militantes de Santa Fe que contaban que después de que en Buenos Aires iban perdiendo presencia, ellos siguieron, incluso hasta 1973, aunque ya con poca fuerza. Los núcleos más fuertes estaban en Santa Fe y Rosario, e incluso había un grupo importante en Esperanza. Pero la cabeza del grupo seguía estando en Santa Fe, lo que en una agrupación tan verticalista y jerárquica no es menor. También hay que decir que cada núcleo tenía un alto grado de autonomía porque las comunicaciones no estaban muy desarrolladas y el control que se podía tener sobre lo que hacían en lugares como Salta, Tandil o Concordia, por ejemplo, era muy limitado.
-Acá sucede un hecho importante que es la destitución de Collins en 1968.
-Sí, fue un hecho muy importante dentro de la agrupación. Por primera vez, se realizó un juicio interno, y fue en Santa Fe. Hay que tener en cuenta que, en los 60, aunque las cosas estaban cambiando, la homosexualidad era un gran tabú, y más aún lo era para una agrupación como Tacuara, cercana a los sectores más tradicionalistas de la Iglesia y que tenía como eslogan "Dios, Patria y hogar". Como dijo uno de mis entrevistados, Collins era muy "cariñoso" (ni siquiera lograba poner en palabras, hace unos pocos años, que era homosexual). Entonces lo destituyen y nombran jefe nacional a Manuel "Bicho" García.
La relación con el peronismo
-La historia de Tacuara está atravesada por su relación con el peronismo, que de alguna manera le fue marcando el ritmo. De hecho, Perón en algún momento le ofrece Ezcurra reorganizar la JP. ¿Como fue el vínculo?
-Tenían una relación de cercanía con la derecha peronista, con los sindicatos de derecha. Uno de los ejes que los atravesaba era el anticomunismo. Después fueron convergiendo las militancias, hubo muchísimos tránsitos entre agrupaciones, y hacia la década de los 70 está todo mucho más mezclado.
-En cada discusión importante y en cada una de las escisiones de Tacuara está presente la cuestión peronista.
-Porque el peronismo, aun proscripto, era un actor fundamental, ineludible desde 1955, estaba en el centro de la escena. Perón estaba ahí, era un referente al cual todos miraban. Nadie podía desentenderse del peronismo ni de Perón. La línea general de Tacuara fue de acercamiento hacia el peronismo, sobre todo a partir de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Pero no todos estaban de acuerdo. De hecho, este fue uno de los motivos por los cuales un grupo, mucho más conservador, se separa y funda la Guardia Restauradora Nacionalista, siguiendo a Julio Meinvielle.
-Desde Tacuara se terminó alimentando a todo el amplio espectro de las organizaciones políticas a partir de la segunda mitad de la década del 60, desde la Triple A y los grupos de tareas de la dictadura hasta las más sectarias de izquierda.
-La militancia de Tacuara, sobre todo en los primeros años, era muy juvenil, fue como un primer campo de experimentación para muchos chicos de esa época que se sumaban a las organizaciones por distintos motivos. Algunos lo hacían por convicción, por genuino interés; otros, quizás porque un amigo los invitaba o por motivos sociales. Pero lo importante es que muchos de ellos se incorporaron más doctrinariamente, orgánicamente y se terminaron metiendo a tope. Hay muchos que empezaron en Tacuara y se fueron con el grupo de Joe Baxter, es decir viraron hacia la izquierda revolucionaria, y terminaron en el ERP o en Montoneros, una trayectoria bastante frecuente. Otros se fueron a Guardia Restauradora Nacionalista, después a la Triple A y muchos terminaron en grupos de tareas o formando parte del aparato represivo del Estado durante la última dictadura cívico-militar. Está el caso muy particular de Jorge Caffatti que pasó a integrar las Fuerzas Armadas Peronistas, y fue detenido y torturado en la ESMA por un excamarada suyo de Tacuara y terminó su vida en uno de los trágicos vuelos de la muerte.
-Un punto interesante de tu libro son los vínculos que establece Tacuara con organizaciones ideológicamente afines de otros países. ¿Buscaron trascender?
-En general, Tacuara se preocupó por establecer vínculos con los movimientos neofascistas que estaban tomando fuerza en Europa. A una reunión de neofascistas en Suiza, por ejemplo, mandaron un comunicado de adhesión y se ocuparon de que se leyera, buscando marcar presencia. Y, por otro lado, estaba lo que llamaban el departamento de relaciones, que en realidad no se sabe si era un departamento o más bien una o dos personas que se ocupaban de intercambiar boletines, buscar noticias, escribir en los boletines y de establecer vínculos con agrupaciones del exterior. Los lazos más fuertes se construyeron con España. Tenían relación con Fuerza Nueva y también, aunque ya es una trayectoria post-Tacuara, con CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa), una agrupación declarada nacionalsocialista. Incluso un para entonces extacuara, Luis Alfredo Zarattini, estuvo entre los propulsores de la delegación de CEDADE en Argentina. Otro ejemplo: uno de mis entrevistados, además de militar en Tacuara, se integró al carlismo español, en su rama de extrema derecha. Se sumó al brazo paramilitar, el Requeté, y se integró a fondo: incluso fue nombrado "capitán" del movimiento, el único en el extranjero, según él.
- ¿Cuantos argentinos fueron Tacuara? ¿Cuán importante fue?
-Numéricamente es casi imposible determinarlo porque había grupos dispersos por todo el país. Ellos mismos te dicen que es imposible determinar un número, algunos te dicen 1500, otros 10.000. [CA4.1]Además, por ejemplo, había militancias muy fugaces, efímeras, recordemos que eran chicos, algunos incluso adolescentes. Pero también había militantes comprometidos, que permanecieron a lo largo de casi toda la trayectoria de Tacuara, pero muchos otros fueron yendo y viniendo. De cualquier modo, es evidente que Tacuara tuvo un peso enorme, en gran parte por el estruendo que ocasionaron.
Infiltraciones
-En las historias de Tacuara se deja entrever que estaban infiltradas por los servicios de inteligencia ¿Fue así?
- Lo que sabemos es que tanto la SIDE como la DIPPBA (Dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires), hacían un seguimiento de Tacuara y de otros grupos cercanos, y hasta con cierta simpatía, en muchos casos.
- ¿Los usaron en alguna oportunidad?
-Era vox populi que tenían la salida fácil cada vez que los metían presos, no tenían grandes problemas, además muchos eran chicos de clase alta. Lo que me contó un entrevistado es que ellos tuvieron una especie de infiltración a la inversa, es decir, descubrieron a un judío que se había sumado a Tacuara y cuando lo pescaron tomaron represalias. Nada que no hubiera pasado en distintas agrupaciones.
- Al final del libro citas una frase de un entrevistado que te dijo "Tacuara fue una ilusión", pero en realidad fue algo concreto. ¿Por qué dice eso?
-Pero para ellos fue como una revolución que quedó trunca. detenían como horizonte construir un cierto orden conservador, tradicionalista, una Argentina corporativista. Creo que, en este entrevistado puntualmente, esa afirmación venía más por una cuestión nostálgica. Él piensa a Tacuara como una aventura juvenil y tiende a dejar de lado la violencia.
-Pero la violencia formaba parte del clima de época.
-Sí, totalmente. Era un poco el código, el lenguaje de la época. Al recordar su militancia desde la actualidad y compartir sus anécdotas, muchos de ellos dejan de lado la dimensión violenta y sacan a la superficie lo que ellos consideran el costado "virtuoso" de sus años en Tacuara. Y ahí está el desafío para leer y abordar esas entrevistas como fuentes.
(*) El libro puede descargarse en https://lasapress.org/books/m/10.25154/book15