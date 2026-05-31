Fatal

Tragedia vial en Sauce Viejo: un hombre murió tras chocar contra la parte trasera de un camión

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del peaje de Sauce Viejo. Por causas que se investigan una combi se estrelló contra la parte trasera de un camión cisterna. El conductor del vehículo de menor porte murió en el acto.