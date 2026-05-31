Una nueva tragedia vial se cobró una vida durante la mañana de este domingo en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Sauce Viejo, donde una camioneta utilitaria impactó violentamente contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas butano.
Tragedia vial en Sauce Viejo: un hombre murió tras chocar contra la parte trasera de un camión
El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del peaje de Sauce Viejo. Por causas que se investigan una combi se estrelló contra la parte trasera de un camión cisterna. El conductor del vehículo de menor porte murió en el acto.
El fatal episodio ocurrió alrededor de las 9.20 en el kilómetro 141 de la Autopista Provincial N° 01, en la mano de circulación sur-norte, en jurisdicción del departamento La Capital.
Colisión fatal
Por causas que son materia de investigación, una Renault Master terminó incrustada contra la parte posterior de un camión Scania que trasladaba gas butano. La violencia del impacto fue tal que el conductor del vehículo menor perdió la vida de manera instantánea y quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.
Los primeros llamados de emergencia movilizaron a personal policial, unidades de la Guardia Provincial, agentes del corredor vial y efectivos de Bomberos Zapadores, quienes debieron trabajar durante varias horas para liberar el cuerpo de la víctima y asegurar la zona del siniestro.
Según trascendió de fuentes intervinientes, si bien el camión transportaba una carga potencialmente peligrosa, no se registró ninguna fuga de gas como consecuencia de la colisión.
No obstante, ante la posibilidad de que durante las tareas de remoción del utilitario pudiera producirse algún incidente, el conductor del transporte activó de manera preventiva el protocolo de seguridad establecido por la empresa propietaria de la unidad.
Cortes y desvíos del tránsito
La magnitud del accidente obligó a implementar un amplio operativo de tránsito sobre la autopista.
Inicialmente, efectivos de la Unidad Regional XV realizaron un corte total en la mano ascendente a la altura de Coronda, mientras que en el kilómetro 144, sentido descendente, la Guardia Provincial y personal del corredor vial dispusieron desvíos preventivos para evitar congestionamientos y garantizar el trabajo de los equipos de emergencia.
Posteriormente, cerca de las 11, se formalizó un operativo de corte y derivación vehicular en el kilómetro 143, en cercanías del peaje de Sauce Viejo, medida que se mantuvo mientras se desarrollaban las pericias y las tareas de remoción.
Peritajes en el lugar
Se aguardaba la intervención de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes tendrían a su cargo el relevamiento técnico de la escena para determinar la mecánica del hecho y establecer las circunstancias que derivaron en la colisión fatal. La identidad de la víctima no había sido informada oficialmente.
El siniestro vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en los corredores de alta velocidad de la provincia, escenario frecuente de accidentes de extrema gravedad debido al intenso tránsito de vehículos particulares y transporte de cargas.