La Fiscalía Regional 2ª informó que este sábado 30 de mayo fue detenido en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Alexis H., alias ‘El Corto’, principal sospechoso del homicidio de Benjamín Scerra, ocurrido en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, hace varias semanas atrás. En los próximos días será trasladado hasta la ciudad de San Lorenzo, donde será llevado a audiencia imputativa por el fiscal Aquiles Balbis.
Detienen al principal sospechoso de matar a un joven en Capitán Bermúdez
Fue hallado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Era buscado desde hacía más de dos semanas. En los próximos días será trasladado e imputado por el crimen de Benjamín Scerra.
Voceros señalaron que El Corto, de 28 años, fue arrestado el viernes 29 por un hecho de violencia de género en la ciudad bonaerense, pero dio una identidad falsa. Un llamado telefónico de la madre del joven buscado, preguntando si había sido detenido, alertó a la policía de Capitán Bermúdez, que comenzó a llamar a otras dependencias policiales. Gracias a la foto que en su momento se difundió para lograr su aprehensión, se supo que estaba preso en una comisaría de la localidad bonaerense, ubicada unos 90 kilómetros al sur de Capitán Bermúdez.
El crimen de Benjamín
El joven Benjamín Scerra, de 19 años, había salido de su casa ubicada en barrio Santa Rita, de Granadero Baigorria, poco antes de la medianoche del 9 de mayo y no había regresado. Una semana después, un vigilador del predio monte de Celulosa (como se conoce a un amplio terreno que se ubica entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez) ubicado sobre la bajada El Espinillo encontró un cuerpo en un pozo, debajo de unas chapas y ramas.
El cuerpo fue retirado del lugar, donde se produjeron desmanes, peleas entre vecinos y la quema de un utilitario y de al menos dos casillas ubicadas en un precario asentamiento que desemboca en la costa del río Paraná, con múltiples heridas de arma blanca.
En base al informe preliminar de la autopsia, el fiscal Balbis mencionó que el cuerpo de Scerra tenía más de 20 puñaladas, al menos 6 en la zona vital del cuello y que hubo otras lesiones post mortem vinculadas al probable arrastre de la víctima hasta el lugar donde fue encontrado el cadáver.
Sobre el momento del crimen, si bien faltan realizar más estudios al cuerpo, en base a algunos testimonios y datos recabados por el momento, se habría producido en el marco de una reunión privada en la se consumieron distintas bebidas, que derivó en un conflicto interpersonal, que comenzó en una vivienda de la zona y siguió en la calle. El fiscal aclaró que Benjamín llegó por sus propios medios al lugar y que conocía la zona.
También indicó que la pelea se dio con dos hermanos, uno de los cuales –Darío– fue detenido en la madrugada del viernes 15, al igual que un primo, Luciano, que participó de la reunión y luego vendió el celular de Scerra. En tanto, el autor material del homicidio (conocido como El Corto) se había dado a la fuga.
Alexis H., está acusado de los delitos de robo calificado por uso de arma blanca y homicidio criminis causa. Los restantes imputados son su hermano Darío H., de 34 años, como coautor del homicidio criminis causa; y Luciano H., de 23 años, por encubrimiento agravado y coautor del homicidio criminis causa. Ambos están en prisión preventiva por 90 días.