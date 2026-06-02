En menos de cinco horas, un adolescente fue baleado en barrio Las Lomas, un hombre resultó herido de un disparo al resistirse a un robo callejero y una suboficial de policía terminó internada tras ser agredida durante un intento de asalto.
Violencia en Santa Fe: un menor, un hombre y una policía heridos en distintos incidentes
Un adolescente de 17 años fue baleado en barrio Las Lomas, un hombre recibió un disparo al resistir un robo en Presidente Perón y Pedro Centeno, y una suboficial de policía terminó hospitalizada tras sufrir una agresión durante un intento de asalto en Circunvalación e Iturraspe.
Los tres casos son investigados por las autoridades policiales y judiciales, mientras se intenta reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.
Policía agredida
El primero de los episodios tuvo lugar cerca de las 20.35 del lunes en la zona de avenida Circunvalación y calle Iturraspe.
Hasta el hospital José María Cullen fue trasladada la mujer, de 34 años, quien presta servicios como suboficial de la Unidad Regional I, actualmente destinada en el destacamento de la Terminal de Ómnibus.
Según las primeras actuaciones, la mujer fue víctima de una agresión en el marco de una tentativa de robo. Personal policial la trasladó en el móvil 12.890 para su atención médica.
Hasta el momento no habían trascendido oficialmente los detalles de las lesiones sufridas ni tampoco las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque. No obstante, el hecho motivó la intervención de las áreas investigativas correspondientes.
Adolescente baleado en Las Lomas
Horas más tarde, a las 23.40, ingresó al Cullen un joven de 17 años, derivado por una unidad sanitaria luego de resultar herido por un disparo de arma de fuego en barrio Las Lomas.
Fuentes policiales indicaron que el adolescente presentaba una lesión en la zona del glúteo producida por un proyectil. Las actuaciones iniciales fueron caratuladas como "herido de arma de fuego".
Los investigadores procuran determinar en qué contexto se produjo el disparo y si existió algún enfrentamiento previo o conflicto interpersonal vinculado con el ataque. Por el momento no se informaron detenciones relacionadas con el caso.
Disparo durante un intento de robo
La seguidilla de hechos continuó ya entrada la madrugada del martes. A las 0.40 ingresó al hospital Cullen un muchacho de 27 años, domiciliado en el norte de la ciudad. El incidente ocurrió en inmediaciones de avenida Presidente Perón y Pedro Centeno.
De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre fue atacado durante una tentativa de robo y recibió un disparo en el pie derecho. Los médicos constataron un orificio de entrada y salida en el empeine, lesión compatible con un impacto de arma de fuego.
Las primeras versiones indican que la víctima habría intentado resistirse al asalto, circunstancia durante la cual uno de los delincuentes efectuó el disparo. La investigación busca establecer la mecánica exacta del episodio e identificar a los autores.
Mientras los lesionados permanecían bajo atención médica, personal policial y judicial avanzaba en la recolección de testimonios, imágenes de cámaras de vigilancia y demás elementos que permitan esclarecer cada uno de los episodios.