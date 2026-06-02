Se investiga

Violencia en Santa Fe: un menor, un hombre y una policía heridos en distintos incidentes

Un adolescente de 17 años fue baleado en barrio Las Lomas, un hombre recibió un disparo al resistir un robo en Presidente Perón y Pedro Centeno, y una suboficial de policía terminó hospitalizada tras sufrir una agresión durante un intento de asalto en Circunvalación e Iturraspe.