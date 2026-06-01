A tres años del femicidio

“Me voy a morir y no voy a poder despedir a mi hija": la mamá de Cecilia Strzyzowski reclama sus restos

Cecilia fue asesinada y desaparecida por el Clan Sena en junio de 2023. Su mamá, Gloria Romero confirmó que la sentencia aún no quedó firme: lo que queda de mi hija sigue en un sobre quién sabe dónde. Es una locura, ya son tres años y yo no tengo lugar para llevar una flor", lamentó.