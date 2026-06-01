Santa Fe

Adolescente herido en barrio El Pozo; llegó al hospital con una cuchilla clavada en su espalda

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en el asentamiento Los Alisos. La víctima, de 17 años, sufrió una profunda herida en la espalda y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen. El presunto agresor fue perseguido por la policía y quedó detenido.