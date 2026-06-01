Un violento episodio ocurrido durante la tarde del lunes en el asentamiento Los Alisos, en barrio El Pozo, dejó como saldo a un adolescente gravemente herido y a un joven detenido, señalado como presunto autor de la agresión.
Adolescente herido en barrio El Pozo; llegó al hospital con una cuchilla clavada en su espalda
El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en el asentamiento Los Alisos. La víctima, de 17 años, sufrió una profunda herida en la espalda y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen. El presunto agresor fue perseguido por la policía y quedó detenido.
El hecho se desencadenó poco después de las 17, cuando un llamado alertó a la policía sobre un desorden en ese sector del noreste de la ciudad. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un muchacho de 17 años con una profunda lesión provocada por un arma blanca en la región superior de la espalda.
La escena presentaba un dato tan inusual como alarmante: durante el ataque, el cuchillo utilizado se habría quebrado y parte de la hoja metálica quedó alojada en el cuerpo de la víctima, a la altura del omóplato derecho.
Persecución y captura
Mientras algunos efectivos asistían al herido y coordinaban su traslado para recibir atención médica, otros comenzaron la búsqueda del sospechoso, quien había escapado a pie tras la agresión.
Fuentes policiales indicaron que la fuga se dirigió hacia el sector de las torres de barrio El Pozo. Allí intervino personal de la comisaría 25, cuyos agentes iniciaron una persecución que culminó con la aprehensión del señalado agresor a pocas cuadras de donde se produjo el incidente.
El detenido fue identificado como B. G., de 21 años, quien quedó a disposición de la fiscalía de turno mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
Derivación urgente al Hospital Cullen
En cuanto a la víctima, identificada como Marcelo Suárez, domiciliado en el asentamiento Los Alisos, recibió las primeras curaciones en el lugar y posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital José María Cullen.
Desde el centro asistencial se informó inicialmente que el joven ingresó consciente y con signos estables, aunque quedó bajo observación para la realización de estudios y evaluaciones destinadas a determinar la profundidad de la lesión y eventuales daños internos provocados por la hoja incrustada.
Los investigadores también secuestraron el arma utilizada durante el ataque, elemento que será sometido a las pericias de rigor.
Investigación en marcha
Por estas horas, la pesquisa se orienta a reconstruir las circunstancias que precedieron al enfrentamiento y establecer cuál fue el motivo que derivó en la agresión. Testimonios recogidos en el lugar y otros elementos probatorios serán incorporados al expediente que tramita bajo la órbita de la fiscalía.
Mientras tanto, el adolescente permanece internado en observación médica y el acusado continúa detenido a la espera de las medidas procesales que disponga la Justicia.