Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes 1 de junio a una joven de 25 años, en el marco de la investigación por el asesinato de Benjamín Scerra, ocurrido a principios de mayo en el llamado Monte Celulosa ubicado en el paraje El Espinillo, de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo. Se trata de una hermana de ‘El Corto’, principal sospechoso de ejecutar el crimen.
Rosario: detuvieron a una cuarta persona por el asesinato de Benjamín Scerra
Se trata de la hermana del principal sospechoso de cometer el crimen. Fue arrestada en el marco de un allanamiento en barrio La Esperanza.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que el arresto se llevó a cabo cerca del mediodía en inmediaciones de calle Herrera al 2000, de barrio El Espinillo, en la zona norte de Rosario. En ese lugar se implementó un operativo de seguimiento, ya que contaban con información de que Fabiana Argentina H., de 25 años, estaba por la zona.
La joven fue trasladada en primer término a la Base Operativa de la PDI Distrito San Lorenzo y luego a la comisaría 7ª, en la ciudad de San Lorenzo, donde quedó alojada por orden judicial.
Con su arresto ya son 4 las personas detenidas por el homicidio de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que hallado sin vida el pasado 14 de mayo, entre ellas Alan Alexis Hereñú, alias ‘El Corto’, de 28 años, principal sospechoso del crimen, quien fue detenido el pasado sábado en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Los otros dos detenidos son su hermano Darío, de 34 años; y un primo, Luciano H., de 23 años.
El homicidio de Benjamín
Benjamín Scerra, de 19 años, salió de su casa ubicada en barrio Santa Rita, al sudeste de Granadero Baigorria, poco antes de la medianoche del 9 de mayo y no regresó. Casi una semana después, un vigilador del predio Monte Celulosa (como se conoce a un amplio terreno que se ubica entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez) ubicado sobre la bajada El Espinillo encontró un cuerpo en un pozo, debajo de unas chapas y ramas.
Entre la noche del jueves 15 y la madrugada del viernes 16 se produjeron desmanes en la zona, peleas entre vecinos y la quema de al menos dos casillas ubicadas en un precario asentamiento que desemboca en la costa del río Paraná y un utilitario, que según señalaron algunas personas, pertenecía al principal sospechoso del crimen.
El cuerpo fue retirado por personal médico y forense durante la madrugada del viernes y trasladado hasta el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, donde fue sometido a autopsia.
El informe preliminar del estudio forense reveló que el cuerpo de Scerra tenía más de 20 puñaladas, al menos 6 en la zona vital del cuello y que hubo otras lesiones post mortem vinculadas al probable arrastre de la víctima hasta el lugar donde fue encontrado el cadáver.
El fiscal del caso, Aquiles Balbis, señaló que si bien faltan realizar más estudios al cuerpo, en base a algunos testimonios y datos recabados por el momento, el crimen se habría producido en el marco de una reunión privada en la se consumieron distintas bebidas, que derivó en un conflicto interpersonal, que comenzó en una vivienda de la zona, luego se trasladó a otra (en el asentamiento precario) y siguió en la calle. El fiscal aclaró que Benjamín llegó por sus propios medios al lugar y que conocía la zona.
También indicó que la pelea se dio con dos hermanos, uno de los cuales –Darío– fue detenido en la madrugada del viernes 15, al igual que un primo, Luciano, que participó de la reunión y luego vendió el celular de Scerra. En tanto, el autor material del homicidio (conocido como El Corto) se había dado a la fuga y fue detenido el sábado.