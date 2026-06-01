Una pequeña de apenas un año de vida sufrió un grave accidente domiciliario en la ciudad de Santa Fe y la historia no terminó de manera trágica gracias a la intervención de dos suboficiales de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional I.
Policías le salvaron la vida a una beba que sufrió un accidente y dejó de respirar
Ocurrió este lunes por la mañana, en barrio Las Flores de la capital provincial. La pequeña fue internada en el Hospital Iturraspe, donde se le iban a practicar distintos estudios.
Según pudo saberse, los policías Alexis Andrés y Carlos Romero caminaban por avenida Blas Parera, realizando tareas preventivas, a la altura de calle Don Guanella, a media mañana de este martes.
Los uniformados se sobresaltaron cuando una mujer desesperada corrió a su encuentro. En brazos tenía a su beba, de apenas 1 año.
La hijita no respiraba. La mamá -una joven de 26 años- alcanzó a decir que había sufrido una caída y luego de convulsionar su corazoncito había dejado de latir.
Urgencia
Andrés y Romero no dudaron. Comenzaron inmediatamente a hacer maniobras de reanimación cardio-pulmonar (RCP) a la beba. Mientras, hicieron frenar a un remís que pasaba y todos subieron a bordo.
Camino al Hospital Iturraspe, a pocas cuadras de allí, la pequeña volvió a respirar y así fue entregada segundos más tarde a los médicos del centro de salud, donde quedó internada.