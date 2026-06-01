Violencia y deudas de juego

Santa Fe: quedó preso el acusado de apuñalar a uno de los hombres que fue a cobrarle una deuda

La Justicia ordenó la prisión preventiva por 60 días para el joven imputado por tentativa de homicidio tras herir con un cuchillo a un hombre que había ido a reclamarle una deuda vinculada al juego. La defensa alegó que actuó bajo amenazas y hostigamiento, pero el juez descartó la legítima defensa y dispuso que continúe detenido.