Santa Fe

Derivaron al hospital Cullen a uno de los policías que sobrevivió al choque en Vera

Gastón Carruega permanecía internado en Reconquista con lesiones de consideración producto del impacto sufrido sobre la Ruta 98. Presenta traumatismos, contusión pulmonar y múltiples fracturas. El siniestro ya había provocado las muertes de la jefa y el subjefe de Microtráfico de la PDI de San Cristóbal.