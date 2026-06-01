Un empleado policial que se encuentra en situación de disponibilidad fue aprehendido durante la madrugada del lunes junto a una mujer, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer mercadería de un supermercado mayorista de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un policía en disponibilidad acusado de robar mercadería en un mayorista
El hombre fue retenido junto a una mujer tras ser detectados por las cámaras de seguridad cuando ocultaban mercadería entre sus prendas. El procedimiento se concretó en un local de la cadena Vital y derivó en una causa por tentativa de hurto.
El procedimiento tuvo lugar en el local comercial de la cadena Vital, ubicado sobre ruta nacional 11, altura kilómetro 477 y se inició tras la intervención del personal de seguridad privada y empleados del establecimiento.
Fuentes policiales indicaron que cerca de la medianoche agentes de la Comisaría 18ª fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 a raíz de un arresto civil concretado dentro del comercio.
Al arribar, los uniformados entrevistaron a la responsable de la sucursal, quien explicó que desde el sector de monitoreo habían detectado movimientos sospechosos protagonizados por un hombre y una mujer mientras recorrían distintas góndolas del establecimiento.
Captados por las cámaras
Según la denuncia, las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron advertir que ambas personas ocultaban productos entre sus prendas de vestir sin intención aparente de abonarlos en las cajas habilitadas.
Ante esa situación, personal del comercio y agentes de seguridad privada interceptaron a la pareja y la trasladaron hasta una oficina interna, donde permaneció retenida hasta la llegada de la policía.
Durante la requisa de seguridad realizada en presencia de testigos, los efectivos secuestraron diversos elementos que presuntamente habían sido ocultados para ser retirados del local sin pago previo. Entre ellos se encontraban encendedores, caramelos y otros artículos de reducido tamaño.
Al momento de ser identificados, el hombre suministró sus datos personales. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que se trata de un empleado policial perteneciente a la Unidad Regional II que actualmente se encuentra en situación de disponibilidad.
Fuentes del procedimiento señalaron además que el sospechoso no portaba credencial identificatoria y que incurrió en contradicciones al momento de explicar su situación laboral dentro de la fuerza.
Junto a él fue identificada una mujer de 34 años, domiciliada en la ciudad de Santa Fe, quien también quedó vinculada a la causa.
Traslados a sede policial
Ambos fueron trasladados a sede policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes bajo la calificación provisoria de tentativa de hurto.
La investigación quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar ahora las responsabilidades de los involucrados y resolver su situación procesal.
El episodio adquiere particular relevancia debido a la condición de uno de los aprehendidos, ya que se trata de un integrante de la fuerza de seguridad provincial, aunque actualmente apartado de funciones operativas por encontrarse en disponibilidad.