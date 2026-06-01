En San José del Rincón

Una travesura que pudo ser fatal: un adolescente resultó herido al detonar una bala de 9 mm

El chico, de 13 años, manipulaba una bala perteneciente al arma reglamentaria de su madre, una subinspectora de policía, cuando se produjo una explosión accidental. Sufrió lesiones en una mano y en el rostro. La Justicia ordenó secuestros, pericias y una investigación para determinar cómo accedió al material balístico.