Desenlace de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Coronda es el de Carlos Ezpeleta

La identificación fue realizada este domingo luego del hallazgo en aguas del río Coronda, en jurisdicción de Sauce Viejo. El hombre de 79 años era buscado desde el martes, cuando abandonó su automóvil sobre el viaducto Oroño.