En un campo ubicado en la zona de Villa Cañás, desconocidos provocaron la rotura de 12 silobolsas pertenecientes a una empresa familiar dedicada a la actividad agrícola y tambera.
Villa Cañás: rompieron 12 silobolsas y dejaron pérdidas millonarias
Desconocidos ingresaron al establecimiento “Los Ángeles”. El fiscal Luis Lagioia está al frente de la investigación.
El hecho fue denunciado por la productora María Elba Díaz de Garrigou, propietaria del establecimiento “Los Ángeles”. Según los primeros datos, las bolsas contenían más de 2.200 toneladas de granos destinados a la comercialización, principalmente soja, maíz y trigo.
Cada silobolsa tenía una capacidad cercana a las 200 toneladas, por lo que el perjuicio económico es de enorme magnitud. Además del valor de los granos afectados, el daño impacta sobre la logística, el almacenamiento y la planificación productiva del establecimiento.
De acuerdo con lo relatado por la productora, los atacantes no habrían buscado robar mercadería, sino provocar la pérdida del contenido almacenado. Los cortes fueron realizados en los laterales de los silobolsas, una modalidad que favorece el derrame de los granos sobre el suelo.
“La mayoría de los silobolsas contienen soja, maíz y semillas de trigo. Todo quedó desparramado en el suelo. Eso significa no solo dinero que se pierde sino también años de trabajo y esfuerzo”, expresó Díaz de Garrigou.
La hipótesis de un daño intencional también se apoya en lo observado por los trabajadores del campo: las tranqueras permanecían cerradas con candados y no se detectaron huellas de vehículos en los accesos. Por ese motivo, se presume que los responsables ingresaron y se desplazaron a pie dentro del predio.
Maíz, soja y trigo afectados
La destrucción alcanzó a 8 silobolsas de maíz, 2 de soja y 2 de trigo. Parte del maíz afectado era utilizado como reserva anual para el funcionamiento del tambo, mientras que el trigo incluía semillas que estaban destinadas a la próxima siembra.
Tras el ataque, los operarios comenzaron una carrera contrarreloj para intentar recuperar la mayor cantidad posible de granos. Para eso, se recurrió a maquinaria específica y equipos externos, aunque el daño ya generó pérdidas difíciles de estimar con precisión.
Investigación judicial en marcha
La denuncia fue radicada ante la Comisaría 6ª de Villa Cañás y la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Luis Lagioia. Hasta el momento no se informaron detenidos ni sospechosos identificados.