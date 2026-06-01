Caries urbanas

Santa Fe: la demolición de La Casona puso bajo la lupa más de 300 inmuebles abandonados

El derribo del búnker número 120 en la capital provincial reavivó el debate sobre los espacios ociosos que se transforman en aguantaderos. El concejal Lucas Simoniello advirtió que en la ciudad existen más inmuebles en estado crítico que permanecen en situación de abandono.