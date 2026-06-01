La demolición de una casona usada como punto de venta de drogas en Santa Fe marcó un avance contra el microtráfico y dejó en evidencia un problema mayor: las “caries urbanas”. Se trata de cientos de inmuebles abandonados que generan riesgo para la seguridad y la salud en distintos barrios de la capital.
Santa Fe: la demolición de La Casona puso bajo la lupa más de 300 inmuebles abandonados
El derribo del búnker número 120 en la capital provincial reavivó el debate sobre los espacios ociosos que se transforman en aguantaderos. El concejal Lucas Simoniello advirtió que en la ciudad existen más inmuebles en estado crítico que permanecen en situación de abandono.
En Primera Mañana, el concejal Lucas Simoniello brindó en detalles del operativo provincial y contextualizó la magnitud de una situación que afecta directamente el día a día de los santafesinos.
Mapa del abandono
El derribo del inmueble significó el cierre de un foco delictivo denunciado por los vecinos.
En este marco, el concejal destacó la intervención conjunta entre las diferentes esferas del Estado para desarticular este espacio. “Se demolió el búnker 120 de la provincia, un símbolo de lo que no queremos más; espacios abandonados, nidos de ratas y aguantaderos de delincuentes que derivan en el microtráfico”, señaló Simoniello.
Sin embargo, el edil advirtió que este caso es solo la superficie de un relevamiento alarmante: “Tenemos registrados más de 350 inmuebles en la ciudad con estas características, pero a no confundirse: no es solo derribar".
En este marco, sostuvo que "las caries urbanas son oportunidades que estamos perdiendo; son el freno a la Santa Fe que queremos ser. La gente recuerda esta casona porque tal vez la había incorporado al paisaje urbano; tenía vallas publicitarias en el frente y parecía que no era tan mala, pero adentro había camionadas de tierra e incluso niños viviendo allí”.
El impacto en los barrios
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), gestionado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de la ciudad, reveló una cruda realidad respecto a la proximidad de estos focos de peligro: hay familias en Santa Fe que tienen más cerca una carie urbana que un espacio verde público.
La problemática no se restringe a una sola zona, sino que se distribuye de manera homogénea por todo el territorio santafesino, afectando desde áreas residenciales hasta sectores comerciales estratégicos. Los vecinos experimentan serias dificultades en su rutina diaria debido al entorno hostil que generan estas propiedades.
“Los vecinos lo padecen permanentemente; a veces no pueden ni bajarse del colectivo para caminar por la cuadra debido al miedo. En un caso reciente, el dueño fue a limpiar el lugar pero dejó la mugre adentro. Hay otro punto crítico en Blas Parera y Azcuénaga que funciona como aguantadero, y ya estamos articulando acciones con el MPA y el Ministerio de Seguridad”, detalló el concejal.
Ante este escenario, se busca adecuar la normativa municipal vigente, dado que las herramientas de control actuales resultan obsoletas para sancionar las edificaciones techadas o los grandes monumentos al abandono edilicio.
“Queremos avanzar en una ordenanza que equipare las exigencias de los terrenos baldíos con estos inmuebles abandonados. El Hotel Ritz no tiene césped para que lo multemos por yuyos altos; pero tiene acumulación de suciedad de palomas. Tenemos que aggiornar la normativa para ser efectivos y sancionar. Hay propietarios que deben más de 30 millones de pesos en tasas”, enfatizó Simoniello.
Propiedad privada y reconversión urbana
Desde el Concejo Municipal aclararon que el proyecto no busca avanzar sobre los derechos de propiedad, sino exigir la responsabilidad social correspondiente a los titulares o buscar alternativas de uso comunitario mientras se resuelven los conflictos legales de origen. “Hay apenas diez personas en la ciudad que concentran más de dos inmuebles abandonados cada una", dijo Simoniello.
"Si los titulares tienen excusas sobre herederos, sucesiones o cuestiones societarias, proponemos que presten el espacio al club del barrio para solucionar sus problemas edilicios; a cambio, no pagarían la sobretasa municipal hasta que resuelvan su situación y el Estado les devuelva el lugar. Lo que no puede pasar es que el espacio quede ocioso y sea un peligro”, argumentó el legislador.
Finalmente, se remarcó el potencial habitacional y económico que encierran estos puntos estratégicos: “Necesitamos que esos lugares se recuperen para que se transformen en viviendas que los inquilinos puedan alquilar o comprar mediante un crédito hipotecario. El objetivo es pasar de la degradación actual a un espacio de oportunidades para construir la Santa Fe del futuro”.