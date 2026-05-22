#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Más seguridad

Simoniello: “Una carie urbana menos, un refugio menos para los delincuentes”

Se trata del inmueble abandonado que demolió el gobierno Provincial en Monseñor Zazpe y Dr. Zavalla. Era el lugar 201 del listado de más de 350 caries que lleva reveladas Encuentro en la ciudad

Derribo del búnker narco en la ciudad de Santa FeDerribo del búnker narco en la ciudad de Santa Fe
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Es una carie urbana menos y un refugio menos para los delincuentes”, señaló el concejal Lucas Simoniello al referirse al operativo de demolición realizado este viernes en el inmueble abandonado ubicado en la intersección de Monseñor Zazpe y Dr. Zavalla de la ciudad de Santa Fe.

“La Casona” como era conocida por los vecinos de barrio Sur, llevaba años en desuso y había sido denunciada reiteradamente debido al estado de abandono y a distintas situaciones vinculadas a la inseguridad. Tal es así que en las últimas semanas las fuerzas de seguridad provincial detectaron que había sido usurpada y se utilizaba como búnker de drogas.

El concejal Lucas Simoniello en el lugar de la demolición.El concejal Lucas Simoniello en el lugar de la demolición.

En este sentido, Simoniello valoró la intervención del Ministerio de Seguridad provincial y la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro en todo el territorio santafesino.

“Es clave el aprovechamiento de la Ley de Microtráfico, una herramienta que permite que la Justicia y las fuerzas de seguridad intervengan directamente en investigaciones vinculadas a la venta minorista de drogas como en este caso en particular. Nadie debería convivir con estos lugares que son aguantaderos de delincuentes, que solo generan miedo e inseguridad”, aseveró el concejal.

Inmueble abandonado ubicado en la intersección de Monseñor Zazpe y Dr. ZavallaInmueble abandonado ubicado en la intersección de Monseñor Zazpe y Dr. Zavalla

Más de 300 caries

El inmueble formaba parte del relevamiento impulsado por Encuentro, que ya identificó unas 353 “caries urbanas” en distintos puntos de la ciudad. En este caso, el edificio demolido correspondía al lugar número 201 del listado elaborado de forma colaborativa entre vecinos y voluntarios del grupo.

Mirá tambiénDerribaron el búnker que funcionaba en una vieja casona de Barrio Sur

Simoniello aseguró que “vamos a seguir impulsando acciones para visibilizar y transformar estos espacios deteriorados. Entendemos que el abandono urbano muchas veces termina favoreciendo hechos de violencia, vandalismo y delito. Nadie quiere vivir al lado de un nido de delincuentes”.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Lucas Simoniello
Caries urbanas
Santa Fe
Maximiliano Pullaro
Ministerio de Seguridad
Narcotráfico

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro