“Es una carie urbana menos y un refugio menos para los delincuentes”, señaló el concejal Lucas Simoniello al referirse al operativo de demolición realizado este viernes en el inmueble abandonado ubicado en la intersección de Monseñor Zazpe y Dr. Zavalla de la ciudad de Santa Fe.
Simoniello: “Una carie urbana menos, un refugio menos para los delincuentes”
Se trata del inmueble abandonado que demolió el gobierno Provincial en Monseñor Zazpe y Dr. Zavalla. Era el lugar 201 del listado de más de 350 caries que lleva reveladas Encuentro en la ciudad
“La Casona” como era conocida por los vecinos de barrio Sur, llevaba años en desuso y había sido denunciada reiteradamente debido al estado de abandono y a distintas situaciones vinculadas a la inseguridad. Tal es así que en las últimas semanas las fuerzas de seguridad provincial detectaron que había sido usurpada y se utilizaba como búnker de drogas.
En este sentido, Simoniello valoró la intervención del Ministerio de Seguridad provincial y la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro en todo el territorio santafesino.
“Es clave el aprovechamiento de la Ley de Microtráfico, una herramienta que permite que la Justicia y las fuerzas de seguridad intervengan directamente en investigaciones vinculadas a la venta minorista de drogas como en este caso en particular. Nadie debería convivir con estos lugares que son aguantaderos de delincuentes, que solo generan miedo e inseguridad”, aseveró el concejal.
Más de 300 caries
El inmueble formaba parte del relevamiento impulsado por Encuentro, que ya identificó unas 353 “caries urbanas” en distintos puntos de la ciudad. En este caso, el edificio demolido correspondía al lugar número 201 del listado elaborado de forma colaborativa entre vecinos y voluntarios del grupo.
Simoniello aseguró que “vamos a seguir impulsando acciones para visibilizar y transformar estos espacios deteriorados. Entendemos que el abandono urbano muchas veces termina favoreciendo hechos de violencia, vandalismo y delito. Nadie quiere vivir al lado de un nido de delincuentes”.